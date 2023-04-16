Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы
Благодатный огонь удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу богослужения
© РИА Новости / Илья ПиталевХрам Христа Спасителя в Москве до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли"
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости.
Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы в субботу вечером традиционно доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. Самолет с ценным грузом сел в аэропорту "Внуково-3" около 01:00 мск 16 апреля, и его привезли в храм Христа Спасителя перед самым завершением патриаршей литургии. На ней по традиции присутствовали и главы российских католиков: глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д'Аньелло. Службу посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.