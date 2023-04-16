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Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
02:28 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/ogon-1865604697.html
Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы
Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы - РИА Новости, 16.04.2023
Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы
Благодатный огонь из Иерусалима удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла,... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T02:28
2023-04-16T02:28
религия
владимир путин
сергей собянин
иисус христос
фонд андрея первозванного
пасха
россия
москва
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости. Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы в субботу вечером традиционно доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. Самолет с ценным грузом сел в аэропорту "Внуково-3" около 01:00 мск 16 апреля, и его привезли в храм Христа Спасителя перед самым завершением патриаршей литургии. На ней по традиции присутствовали и главы российских католиков: глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д'Аньелло. Службу посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
https://ria.ru/20230416/bogosluzhenie-1865602828.html
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владимир путин, сергей собянин, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, россия, москва, иерусалим
Религия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха, Россия, Москва, Иерусалим
Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы

Благодатный огонь удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу богослужения

© РИА Новости / Илья ПиталевХрам Христа Спасителя в Москве до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли"
Храм Христа Спасителя в Москве до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости.
Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы в субботу вечером традиционно доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. Самолет с ценным грузом сел в аэропорту "Внуково-3" около 01:00 мск 16 апреля, и его привезли в храм Христа Спасителя перед самым завершением патриаршей литургии. На ней по традиции присутствовали и главы российских католиков: глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д'Аньелло. Службу посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
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РелигияВладимир ПутинСергей СобянинИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоПасхаРоссияМоскваИерусалим
 
 
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