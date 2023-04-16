https://ria.ru/20230416/ogon-1865604697.html

Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы

Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы - РИА Новости, 16.04.2023

Благодатный огонь успели привезти в храм Христа Спасителя в конце службы

Благодатный огонь из Иерусалима удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла,... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T02:28

2023-04-16T02:28

2023-04-16T02:28

религия

владимир путин

сергей собянин

иисус христос

фонд андрея первозванного

пасха

россия

москва

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости. Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы в субботу вечером традиционно доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. Самолет с ценным грузом сел в аэропорту "Внуково-3" около 01:00 мск 16 апреля, и его привезли в храм Христа Спасителя перед самым завершением патриаршей литургии. На ней по традиции присутствовали и главы российских католиков: глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д'Аньелло. Службу посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

https://ria.ru/20230416/bogosluzhenie-1865602828.html

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владимир путин, сергей собянин, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, россия, москва, иерусалим