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В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
02:02 16.04.2023 (обновлено: 02:03 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/ogon-1865603893.html
В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь
В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь - РИА Новости, 16.04.2023
В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T02:02
2023-04-16T02:03
храм христа спасителя
религия
москва
иисус христос
фонд андрея первозванного
пасха
иерусалим
россия
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости.Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы в субботу вечером традиционно доставила делегация Фонда Андрея Первозванного.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
https://ria.ru/20230416/bogosluzhenie-1865602828.html
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храм христа спасителя, москва, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, иерусалим, россия
Храм Христа Спасителя, Религия, Москва, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха, Иерусалим, Россия
В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь

На пасхальную службу в храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВид на кафедральный соборном Храм Христа Спасителя и Патриарший мост в Москве
Вид на кафедральный соборном Храм Христа Спасителя и Патриарший мост в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Вид на кафедральный соборном Храм Христа Спасителя и Патриарший мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости.
Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы в субботу вечером традиционно доставила делегация Фонда Андрея Первозванного.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
Православные христиане во время празднования Пасхи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения
01:32
 
РелигияХрам Христа СпасителяМоскваИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоПасхаИерусалимРоссия
 
 
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