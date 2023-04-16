https://ria.ru/20230416/ogon-1865603893.html

В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь

В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь - РИА Новости, 16.04.2023

В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T02:02

2023-04-16T02:02

2023-04-16T02:03

храм христа спасителя

религия

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иисус христос

фонд андрея первозванного

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иерусалим

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости.Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы в субботу вечером традиционно доставила делегация Фонда Андрея Первозванного.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

https://ria.ru/20230416/bogosluzhenie-1865602828.html

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храм христа спасителя, москва, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, иерусалим, россия