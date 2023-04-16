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В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь
В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь - РИА Новости, 16.04.2023
В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T02:02
2023-04-16T02:02
2023-04-16T02:03
храм христа спасителя
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иисус христос
фонд андрея первозванного
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости.Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы в субботу вечером традиционно доставила делегация Фонда Андрея Первозванного.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
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Храм Христа Спасителя, Религия, Москва, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха, Иерусалим, Россия
В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь
На пасхальную службу в храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь