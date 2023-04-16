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Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
01:04 16.04.2023 (обновлено: 02:31 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/ogon-1865600839.html
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве - РИА Новости, 16.04.2023
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве
Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту "Внуково-3", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T01:04
2023-04-16T02:31
москва
пасха
фонд андрея первозванного
иерусалим
религия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту "Внуково-3", передает корреспондент РИА Новости.Затем Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, где его получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП).Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь с 15 на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте фонда. Кроме того, в московском аэропорту "Внуково-3" огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд отвечает за принесение мощей святых в Россию и просветительские программы.
https://ria.ru/20230415/religiya-1865540973.html
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москва, пасха, фонд андрея первозванного, иерусалим
Москва, Пасха, Фонд Андрея Первозванного, Иерусалим, Религия
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве

Самолет с частицей Благодатного огня из Иерусалима приземлился во "Внуково-3" в Москве

© РИА НовостиБлагодатный огонь в Иерусалиме
Благодатный огонь в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости
Благодатный огонь в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту "Внуково-3", передает корреспондент РИА Новости.
Затем Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, где его получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь с 15 на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте фонда. Кроме того, в московском аэропорту "Внуково-3" огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд отвечает за принесение мощей святых в Россию и просветительские программы.
Православные верующие в храме Гроба Господня перед церемонией схождения Благодатного огня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Российская делегация получила Благодатный огонь
Вчера, 15:04
 
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