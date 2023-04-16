Украинские войска опять обстреляли Донецк
Представительсттво ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку три 155-миллиметровых снаряда
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная после обстрела со стороны ВСУ стена дома в Донецке
Разрушенная после обстрела со стороны ВСУ стена дома в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.