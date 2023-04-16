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ВСУ выпустили по Запорожской области мины с надписью "С Пасхой" - РИА Новости, 16.04.2023
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16:41 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/obstrel-1865670128.html
ВСУ выпустили по Запорожской области мины с надписью "С Пасхой"
ВСУ выпустили по Запорожской области мины с надписью "С Пасхой" - РИА Новости, 16.04.2023
ВСУ выпустили по Запорожской области мины с надписью "С Пасхой"
Власти города Энергодар рассказали РИА Новости, что украинские боевики выпустили в пасхальный праздник несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:41
2023-04-16T16:41
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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ЭНЕРГОДАР, 16 апр - РИА Новости. Власти города Энергодар рассказали РИА Новости, что украинские боевики выпустили в пасхальный праздник несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении населенных пунктов в районе Энергодара, на одном из осколков читалась надпись на украинском языке "С Пасхой". Позже представители властей города добавили, что в сети интернет распространён видеоролик, где украинские боевики заряжают мины калибром 120 с подобной надписью. "Мы не исключаем, что это и были именно те боеприпасы с видео", - добавил представитель властей.
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ выпустили по Запорожской области мины с надписью "С Пасхой"

В Энергодаре рассказали, что ВСУ выпустили по Запорожью мины с надписью "С Пасхой"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЭНЕРГОДАР, 16 апр - РИА Новости. Власти города Энергодар рассказали РИА Новости, что украинские боевики выпустили в пасхальный праздник несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении населенных пунктов в районе Энергодара, на одном из осколков читалась надпись на украинском языке "С Пасхой".
«
"В великий православный праздник Пасхи ВСУ выпустили несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении населенных пунктов в районе Энергодара. Одна из мин разорвалась не полностью, вошла в мягкий грунт. На осколке читалось "З великоднем" (с Пасхой - ред.). Это служит очередным доказательством нечеловеческого облика ВСУ", - рассказал представитель администрации Энергодара.
Позже представители властей города добавили, что в сети интернет распространён видеоролик, где украинские боевики заряжают мины калибром 120 с подобной надписью.
"Мы не исключаем, что это и были именно те боеприпасы с видео", - добавил представитель властей.
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ЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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