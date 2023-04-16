https://ria.ru/20230416/obstrel-1865670128.html

ВСУ выпустили по Запорожской области мины с надписью "С Пасхой"

ВСУ выпустили по Запорожской области мины с надписью "С Пасхой" - РИА Новости, 16.04.2023

ВСУ выпустили по Запорожской области мины с надписью "С Пасхой"

Власти города Энергодар рассказали РИА Новости, что украинские боевики выпустили в пасхальный праздник несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T16:41

2023-04-16T16:41

2023-04-16T16:41

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 16 апр - РИА Новости. Власти города Энергодар рассказали РИА Новости, что украинские боевики выпустили в пасхальный праздник несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении населенных пунктов в районе Энергодара, на одном из осколков читалась надпись на украинском языке "С Пасхой". Позже представители властей города добавили, что в сети интернет распространён видеоролик, где украинские боевики заряжают мины калибром 120 с подобной надписью. "Мы не исключаем, что это и были именно те боеприпасы с видео", - добавил представитель властей.

https://ria.ru/20230416/obstrel-1865606886.html

энергодар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия