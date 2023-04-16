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Голландский политик осудил обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 16.04.2023 (обновлено: 16:29 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/obstrel-1865666966.html
Голландский политик осудил обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь
Голландский политик осудил обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023
Голландский политик осудил обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь
Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф осудил обстрел собора в Донецке украинскими войсками в пасхальную... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:18
2023-04-16T16:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нидерланды
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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф осудил обстрел собора в Донецке украинскими войсками в пасхальную ночь.Евродепутат также призвал страны Запада прекратить поддержку преступного киевского режима.Ранее власти ДНР заявили, что украинские войска выпустили ракеты по населенным пунктам республики в пасхальную ночь. По словам временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Пушилина, удар нанесли в районе Свято-Преображенского кафедрального собора. Он уточнил, что в результате один человек погиб, шестеро пострадали.
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Нидерланды
Голландский политик осудил обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь

Политик де Граф назвал обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь военным преступлением

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф осудил обстрел собора в Донецке украинскими войсками в пасхальную ночь.
«
"Украина обстреляла собор в Донецке во время празднования православной Пасхи. Преднамеренный обстрел гражданских целей является военным преступлением", — написал он в Twitter.
Евродепутат также призвал страны Запада прекратить поддержку преступного киевского режима.
Ранее власти ДНР заявили, что украинские войска выпустили ракеты по населенным пунктам республики в пасхальную ночь. По словам временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Пушилина, удар нанесли в районе Свято-Преображенского кафедрального собора. Он уточнил, что в результате один человек погиб, шестеро пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНидерланды
 
 
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