https://ria.ru/20230416/obstrel-1865666966.html

Голландский политик осудил обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь

Голландский политик осудил обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023

Голландский политик осудил обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь

Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф осудил обстрел собора в Донецке украинскими войсками в пасхальную... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T16:18

2023-04-16T16:18

2023-04-16T16:29

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нидерланды

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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Представитель голландской партии "Форум за демократию" (FVD), евродепутат Марсель де Граф осудил обстрел собора в Донецке украинскими войсками в пасхальную ночь.Евродепутат также призвал страны Запада прекратить поддержку преступного киевского режима.Ранее власти ДНР заявили, что украинские войска выпустили ракеты по населенным пунктам республики в пасхальную ночь. По словам временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Пушилина, удар нанесли в районе Свято-Преображенского кафедрального собора. Он уточнил, что в результате один человек погиб, шестеро пострадали.

https://ria.ru/20230416/obstrel-1865649233.html

донецк

донецкая народная республика

нидерланды

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нидерланды