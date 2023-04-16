https://ria.ru/20230416/obstrel-1865649233.html
Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь
Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023
Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:17
2023-04-16T13:17
2023-04-16T13:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит за это. Ранее власти ДНР заявили, что украинские войска выпустили ракеты по населенным пунктам республики в пасхальную ночь. "Прилёты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент шла служба, и крытым рынком. Безбожные сволочи в своём репертуаре – бьют по мирному населению… Отомстим!" - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале. Москалькова отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, еще троих пострадавших забрала скорая помощь.
https://ria.ru/20230416/obstrely-1865645151.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь
Омбудсмен Москалькова: Россия отомстит за обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь