https://ria.ru/20230416/obstrel-1865649233.html

Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь

Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023

Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:17

2023-04-16T13:17

2023-04-16T13:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит за это. Ранее власти ДНР заявили, что украинские войска выпустили ракеты по населенным пунктам республики в пасхальную ночь. "Прилёты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент шла служба, и крытым рынком. Безбожные сволочи в своём репертуаре – бьют по мирному населению… Отомстим!" - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале. Москалькова отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, еще троих пострадавших забрала скорая помощь.

https://ria.ru/20230416/obstrely-1865645151.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, татьяна москалькова, вооруженные силы украины