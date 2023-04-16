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Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/obstrel-1865649233.html
Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь
Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023
Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:17
2023-04-16T13:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит за это. Ранее власти ДНР заявили, что украинские войска выпустили ракеты по населенным пунктам республики в пасхальную ночь. "Прилёты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент шла служба, и крытым рынком. Безбожные сволочи в своём репертуаре – бьют по мирному населению… Отомстим!" - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале. Москалькова отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, еще троих пострадавших забрала скорая помощь.
https://ria.ru/20230416/obstrely-1865645151.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Москалькова резко высказалась об обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь

Омбудсмен Москалькова: Россия отомстит за обстрел Донецка ВСУ в пасхальную ночь

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПожар, возникший в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
Пожар, возникший в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Пожар, возникший в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит за это.
Ранее власти ДНР заявили, что украинские войска выпустили ракеты по населенным пунктам республики в пасхальную ночь.
"Прилёты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент шла служба, и крытым рынком. Безбожные сволочи в своём репертуаре – бьют по мирному населению… Отомстим!" - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале.
Москалькова отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, еще троих пострадавших забрала скорая помощь.
Повреждения после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
СК расследует обстрелы ВСУ центра Донецка в пасхальную ночь
Вчера, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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