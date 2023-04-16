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ВСУ снова нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 16.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/obstrel-1865612610.html
ВСУ снова нанесли удар по Донецку
ВСУ снова нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 16.04.2023
ВСУ снова нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T07:10
2023-04-16T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). За прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.35 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230413/obstrel-1864950499.html
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865470451.html
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ снова нанесли удар по Донецку

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками
Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
За прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.35 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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