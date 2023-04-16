ВСУ снова нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками
Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
За прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.35 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.