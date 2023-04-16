https://ria.ru/20230416/obstrel-1865609578.html

ВСУ в четвертый раз за пасхальную ночь обстреляли Донецк

ВСУ в четвертый раз за пасхальную ночь обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.04.2023

ВСУ в четвертый раз за пасхальную ночь обстреляли Донецк

Украинские войска в четвертый раз обстреляли Донецк в пасхальную ночь, выпустив еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:20

2023-04-16T05:20

2023-04-16T05:34

специальная военная операция на украине

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в четвертый раз обстреляли Донецк в пасхальную ночь, выпустив еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В предыдущие три обстрела под огонь попали Ворошиловский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.05 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230413/obstrel-1865119852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230415/obstrel-1865575667.html

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донецкая народная республика

донецк

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сцкк, украина, донецкая народная республика, в мире, нато, донецк, киев