ВСУ в четвертый раз за пасхальную ночь обстреляли Донецк
ВСУ снова обстреляли Донецк, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела Донецка
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в четвертый раз обстреляли Донецк в пасхальную ночь, выпустив еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В предыдущие три обстрела под огонь попали Ворошиловский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.05 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.