Украинские войска вновь обстреляли Донецк в пасхальную ночь
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 04.25 (совпадает с мск – ред.) продолжили обстрел Донецка в пасхальную ночь, выпустив 3 снаряда калибром 155 мм по Киевскому району, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.25 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в результате украинского обстрела в пасхальную ночь погибла женщина рядом с собором в центре Донецка.
Ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. В частности, есть "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Женщина погибла в автомобиле. Троих пострадавших забрала скорая помощь.
У многих расположенных рядом зданий побиты стекла.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.