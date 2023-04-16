https://ria.ru/20230416/obstrel-1865608000.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк в пасхальную ночь

Украинские войска вновь обстреляли Донецк в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк в пасхальную ночь

Украинские войска в 04.25 (совпадает с мск – ред.) продолжили обстрел Донецка в пасхальную ночь, выпустив 3 снаряда калибром 155 мм по Киевскому району,... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T04:36

2023-04-16T04:36

2023-04-16T04:48

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

нато

киев

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 04.25 (совпадает с мск – ред.) продолжили обстрел Донецка в пасхальную ночь, выпустив 3 снаряда калибром 155 мм по Киевскому району, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в результате украинского обстрела в пасхальную ночь погибла женщина рядом с собором в центре Донецка.Ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. В частности, есть "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Женщина погибла в автомобиле. Троих пострадавших забрала скорая помощь.У многих расположенных рядом зданий побиты стекла.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865214702.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, сцкк, донецкая народная республика, нато, киев