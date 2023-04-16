https://ria.ru/20230416/obstrel-1865606886.html

ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шла пасхальная служба

ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шла пасхальная служба - РИА Новости, 16.04.2023

ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шла пасхальная служба

В ходе украинского обстрела по центру Донецка ракеты упали вблизи собора, где шло пасхальное богослужение, в результате погибла женщина передает корреспондент... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T03:54

2023-04-16T03:54

2023-04-16T10:35

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785153582_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_18a09cc7c9a6167e9081ca4a0eaf6f32.jpg

ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В ходе украинского обстрела по центру Донецка ракеты упали вблизи собора, где шло пасхальное богослужение, в результате погибла женщина передает корреспондент РИА Новости.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в ночь на воскресенье выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.Ракеты упали недалеко от кафедрального Спасо-Преображенского собора, который находится на одной из центральных площадей города. В частности, они попали в соседние с храмом автостанцию и крытый рынокВ результате обстрела погибла находившиеся в автомобиле женщина, еще три человека пострадали. Находившиеся в храме посетители были вынуждены эвакуироваться.Русская православная церковь в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.

https://ria.ru/20230416/dnr-1865599320.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, украина