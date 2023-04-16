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ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шла пасхальная служба - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:54 16.04.2023 (обновлено: 10:35 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/obstrel-1865606886.html
ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шла пасхальная служба
ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шла пасхальная служба - РИА Новости, 16.04.2023
ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шла пасхальная служба
В ходе украинского обстрела по центру Донецка ракеты упали вблизи собора, где шло пасхальное богослужение, в результате погибла женщина передает корреспондент... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T03:54
2023-04-16T10:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В ходе украинского обстрела по центру Донецка ракеты упали вблизи собора, где шло пасхальное богослужение, в результате погибла женщина передает корреспондент РИА Новости.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в ночь на воскресенье выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.Ракеты упали недалеко от кафедрального Спасо-Преображенского собора, который находится на одной из центральных площадей города. В частности, они попали в соседние с храмом автостанцию и крытый рынокВ результате обстрела погибла находившиеся в автомобиле женщина, еще три человека пострадали. Находившиеся в храме посетители были вынуждены эвакуироваться.Русская православная церковь в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.
https://ria.ru/20230416/dnr-1865599320.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
ВСУ обстреляли территорию у собора в Донецке, где шла пасхальная служба

Снаряды ВСУ упали рядом с храмом в Донецке, где проходила пасхальная литургия

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВерующие у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке
Верующие у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Верующие у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В ходе украинского обстрела по центру Донецка ракеты упали вблизи собора, где шло пасхальное богослужение, в результате погибла женщина передает корреспондент РИА Новости.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в ночь на воскресенье выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.
Ракеты упали недалеко от кафедрального Спасо-Преображенского собора, который находится на одной из центральных площадей города. В частности, они попали в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок
В результате обстрела погибла находившиеся в автомобиле женщина, еще три человека пострадали. Находившиеся в храме посетители были вынуждены эвакуироваться.
Русская православная церковь в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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