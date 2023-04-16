https://ria.ru/20230416/meksika-1865611202.html
СМИ: жертвами нападения неизвестных на бассейн в Мексике стали семь человек
СМИ: жертвами нападения неизвестных на бассейн в Мексике стали семь человек - РИА Новости, 16.04.2023
СМИ: жертвами нападения неизвестных на бассейн в Мексике стали семь человек
По меньшей мере двадцать вооруженных лиц атаковали посетителей общественного бассейна Ла-Пальма в мексиканском штате Гуанахуато, в результате нападения погибли... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T06:21
2023-04-16T06:21
2023-04-16T07:34
гуанахуато (штат)
в мире
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МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. По меньшей мере двадцать вооруженных лиц атаковали посетителей общественного бассейна Ла-Пальма в мексиканском штате Гуанахуато, в результате нападения погибли семь человек, сообщила газета Universal."В эту субботу днем вооруженные лица напали на бассейн "Ла-Пальма" в муниципалитете Кортасар, Гуанахуато, в результате чего семь человек погибли. Не менее 20 человек с штурмовыми винтовками открыли огонь по людям, находившимся в зоне отдыха", - говорится в сообщении на сайте газеты. Информация о погибших приводится в различных СМИ со слов очевидца. Официальные источники в Гуанахуато пока не предоставили комментариев о произошедшем.
https://ria.ru/20230412/ekvador-1864639156.html
гуанахуато (штат)
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гуанахуато (штат), в мире
Гуанахуато (штат), В мире
СМИ: жертвами нападения неизвестных на бассейн в Мексике стали семь человек
Universal: при нападении неизвестных на бассейн в Мексике погибли семь человек