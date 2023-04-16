https://ria.ru/20230416/medvezhata-1865643363.html

Трех медвежат из Тюменской области отправили на реабилитацию в Тверь

Трех медвежат из Тюменской области отправили на реабилитацию в Тверь - РИА Новости, 16.04.2023

Трех медвежат из Тюменской области отправили на реабилитацию в Тверь

Трех медвежат, найденных жителями Вагайского района Тюменской области, отправили на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область, сообщил... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:18

2023-04-16T12:18

2023-04-16T14:46

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ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Трех медвежат, найденных жителями Вагайского района Тюменской области, отправили на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область, сообщил тюменский госохотдепартамент. Уточняется, что трое голодных медвежат без матери пришли к людям в село Дубровное Вагайского района 11 апреля. Участие в их судьбе приняли областная ветеринарная служба, центр транспортного обеспечения регионального правительства и неравнодушные жители региона. "Мишки-сироты Ермак, Тайга и Лайма отправились в длительное путешествие в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область. Там им предстоит пройти период адаптации к дикой природе, самим научиться добывать пищу, затем медвежата вернутся на малую родину", — отмечается в сообщении. Центр спасения медвежат-сирот сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что едет навстречу машине с тюменскими медвежатами. Предположительно, передача животных должна состояться в воскресенье в Кирове.

https://ria.ru/20221114/medvedi-1831382747.html

https://ria.ru/20220212/medvezhata-1772432312.html

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Дарья Буймова

общество, тюменская область, тверская область