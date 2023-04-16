https://ria.ru/20230416/mask-1865702712.html
Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship
Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship - РИА Новости, 16.04.2023
Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX намерена в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T21:12
2023-04-16T21:12
2023-04-16T21:12
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX намерена в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля Starship. Компания SpaceX ранее сообщила, что речь идет о первых полноценных летных испытаниях "полностью интегрированного" комплекса в составе космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Федеральное управление гражданской авиации США включило старт с космодрома Бока-Чика в Техасе в согласованный график космических пусков с основной датой 17 апреля и резервным "окном" 18-21 апреля. SpaceX создает многоразовый космический корабль Starship для полетов в дальний космос. По задумке Маска, именно Starship будет использоваться для отправки людей на Луну и Марс.
https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, техас, луна, илон маск, spacex, в мире, космос, космос - риа наука
Наука, США, Техас, Луна, Илон Маск, SpaceX, В мире, Космос, Космос - РИА Наука
Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship
Маск подтвердил, что первый испытательный пуск Starship назначен на понедельник