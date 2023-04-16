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Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship - РИА Новости, 16.04.2023
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Наука
 
21:12 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/mask-1865702712.html
Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship
Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship - РИА Новости, 16.04.2023
Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX намерена в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T21:12
2023-04-16T21:12
наука
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техас
луна
илон маск
spacex
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX намерена в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля Starship. Компания SpaceX ранее сообщила, что речь идет о первых полноценных летных испытаниях "полностью интегрированного" комплекса в составе космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Федеральное управление гражданской авиации США включило старт с космодрома Бока-Чика в Техасе в согласованный график космических пусков с основной датой 17 апреля и резервным "окном" 18-21 апреля. SpaceX создает многоразовый космический корабль Starship для полетов в дальний космос. По задумке Маска, именно Starship будет использоваться для отправки людей на Луну и Марс.
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сша, техас, луна, илон маск, spacex, в мире, космос, космос - риа наука
Наука, США, Техас, Луна, Илон Маск, SpaceX, В мире, Космос, Космос - РИА Наука
Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship

Маск подтвердил, что первый испытательный пуск Starship назначен на понедельник

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX намерена в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля Starship.
«
"Попытка запуска - завтра", - написал он в Twitter.
Компания SpaceX ранее сообщила, что речь идет о первых полноценных летных испытаниях "полностью интегрированного" комплекса в составе космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy.
Федеральное управление гражданской авиации США включило старт с космодрома Бока-Чика в Техасе в согласованный график космических пусков с основной датой 17 апреля и резервным "окном" 18-21 апреля.
SpaceX создает многоразовый космический корабль Starship для полетов в дальний космос. По задумке Маска, именно Starship будет использоваться для отправки людей на Луну и Марс.
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