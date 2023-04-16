https://ria.ru/20230416/mask-1865702712.html

Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship

Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship - РИА Новости, 16.04.2023

Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX намерена в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T21:12

2023-04-16T21:12

2023-04-16T21:12

наука

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техас

луна

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX намерена в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля Starship. Компания SpaceX ранее сообщила, что речь идет о первых полноценных летных испытаниях "полностью интегрированного" комплекса в составе космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Федеральное управление гражданской авиации США включило старт с космодрома Бока-Чика в Техасе в согласованный график космических пусков с основной датой 17 апреля и резервным "окном" 18-21 апреля. SpaceX создает многоразовый космический корабль Starship для полетов в дальний космос. По задумке Маска, именно Starship будет использоваться для отправки людей на Луну и Марс.

https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html

сша

техас

луна

космос

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, техас, луна, илон маск, spacex, в мире, космос, космос - риа наука