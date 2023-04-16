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Украинские войска второй раз за час обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/makeevka-1865646909.html
Украинские войска второй раз за час обстреляли Макеевку
Украинские войска второй раз за час обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.04.2023
Украинские войска второй раз за час обстреляли Макеевку
Украинские войска второй раз за час обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:48
2023-04-16T12:48
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за час обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.15 - н.п. Ласточкино - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Предыдущий обстрел был зафиксирован в 11.35, было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска второй раз за час обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за час обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.15 - н.п. Ласточкино - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Предыдущий обстрел был зафиксирован в 11.35, было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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