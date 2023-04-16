Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/lukashenko-1865642747.html
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове - РИА Новости, 16.04.2023
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в сохранении мира в стране, если "каждый будет заниматься своим делом". РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:15
2023-04-16T12:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865641770_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_20f99a643b2b3eb42ce20e977f144ab8.jpg
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в сохранении мира в стране, если "каждый будет заниматься своим делом". Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко сделал заявление при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове, где он зажег свечу. "Самое главное - мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем. Не найдем - как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир - вокруг вы видите, что делается, - и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним (мир – ред.) - мы сохраним, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Он пообещал белорусам, что будущее будет "нормальным". "Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены", - заверил глава государства.
https://ria.ru/20230416/paskha-1865396683.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865641770_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_e44b0097e0d8e55107c890398d2fc2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, пасха
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Пасха
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове

Лукашенко уверен, что в Белоруссии сохранят мир, если каждый будет заниматься своим делом

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в праздник Пасхи в Спасо-Преображенском храме в Шклове
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в праздник Пасхи в Спасо-Преображенском храме в Шклове - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в праздник Пасхи в Спасо-Преображенском храме в Шклове
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в сохранении мира в стране, если "каждый будет заниматься своим делом".
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко сделал заявление при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове, где он зажег свечу.
"Самое главное - мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем. Не найдем - как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир - вокруг вы видите, что делается, - и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним (мир – ред.) - мы сохраним, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он пообещал белорусам, что будущее будет "нормальным". "Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены", - заверил глава государства.
Священнослужители на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборе Святого Григория Просветителя в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
"Христиане заблуждались". В какой день на самом деле отмечают Пасху
Вчера, 08:00
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала