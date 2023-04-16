https://ria.ru/20230416/lukashenko-1865642747.html
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове - РИА Новости, 16.04.2023
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в сохранении мира в стране, если "каждый будет заниматься своим делом". РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:15
2023-04-16T12:15
2023-04-16T12:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
пасха
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в сохранении мира в стране, если "каждый будет заниматься своим делом". Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко сделал заявление при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове, где он зажег свечу. "Самое главное - мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем. Не найдем - как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир - вокруг вы видите, что делается, - и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним (мир – ред.) - мы сохраним, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Он пообещал белорусам, что будущее будет "нормальным". "Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены", - заверил глава государства.
https://ria.ru/20230416/paskha-1865396683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, пасха
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Пасха
Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове
Лукашенко уверен, что в Белоруссии сохранят мир, если каждый будет заниматься своим делом
МИНСК, 16 апр – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что уверен в сохранении мира в стране, если "каждый будет заниматься своим делом".
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко сделал заявление при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове, где он зажег свечу.
"Самое главное - мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем. Не найдем - как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир - вокруг вы видите, что делается, - и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним (мир – ред.) - мы сохраним, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он пообещал белорусам, что будущее будет "нормальным". "Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены", - заверил глава государства.
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