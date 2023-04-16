https://ria.ru/20230416/lukashenko-1865642747.html

Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове

Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове - РИА Новости, 16.04.2023

Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в сохранении мира в стране, если "каждый будет заниматься своим делом". РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:15

2023-04-16T12:15

2023-04-16T12:15

в мире

белоруссия

александр лукашенко

пасха

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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в сохранении мира в стране, если "каждый будет заниматься своим делом". Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко сделал заявление при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове, где он зажег свечу. "Самое главное - мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем. Не найдем - как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир - вокруг вы видите, что делается, - и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним (мир – ред.) - мы сохраним, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Он пообещал белорусам, что будущее будет "нормальным". "Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены", - заверил глава государства.

https://ria.ru/20230416/paskha-1865396683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, пасха