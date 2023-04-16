https://ria.ru/20230416/lavra-1865657974.html

Полицейские дежурят у храма Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ

Полицейские дежурят у храма Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023

Полицейские дежурят у храма Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ

Полицейские усилили меры безопасности и дежурят у храма Киево-Печерской лавры в Киеве, где проводит службу раскольническая Православная украинская церковь... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:44

2023-04-16T14:44

2023-04-16T14:46

религия

украина

киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Полицейские усилили меры безопасности и дежурят у храма Киево-Печерской лавры в Киеве, где проводит службу раскольническая Православная украинская церковь (ПЦУ), в то же время в обители, где молятся верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ), их нет, сообщает издание "Страна.ua". "В нижней лавре, где по-прежнему остаются священнослужители Украинской православной церкви, люди святят пасхи возле Крестовоздвиженского храма. В верхней лавре, где сегодня проводит службу Православная церковь Украины, святят пасхи возле Успенского собора. У главного входа на территорию верхней лавры правоохранители значительно усилили меры безопасности", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее в воскресенье сообщалось, что священники Украинской православной церкви по случаю празднования Пасхи провели в лавре божественную литургию. Ее возглавил предстоятель УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. Позднее туда был доставлен благодатный огонь. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230413/lavra-1865018397.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864932371.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц