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Полицейские дежурят у храма Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
14:44 16.04.2023 (обновлено: 14:46 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/lavra-1865657974.html
Полицейские дежурят у храма Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ
Полицейские дежурят у храма Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
Полицейские дежурят у храма Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ
Полицейские усилили меры безопасности и дежурят у храма Киево-Печерской лавры в Киеве, где проводит службу раскольническая Православная украинская церковь... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:44
2023-04-16T14:46
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Полицейские усилили меры безопасности и дежурят у храма Киево-Печерской лавры в Киеве, где проводит службу раскольническая Православная украинская церковь (ПЦУ), в то же время в обители, где молятся верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ), их нет, сообщает издание "Страна.ua". "В нижней лавре, где по-прежнему остаются священнослужители Украинской православной церкви, люди святят пасхи возле Крестовоздвиженского храма. В верхней лавре, где сегодня проводит службу Православная церковь Украины, святят пасхи возле Успенского собора. У главного входа на территорию верхней лавры правоохранители значительно усилили меры безопасности", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее в воскресенье сообщалось, что священники Украинской православной церкви по случаю празднования Пасхи провели в лавре божественную литургию. Ее возглавил предстоятель УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. Позднее туда был доставлен благодатный огонь. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230413/lavra-1865018397.html
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864932371.html
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Варвара Скокшина
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96
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7 495 645-6601
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Полицейские дежурят у храма Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ

"Страна.ua": у храма Киево-Печерской лавры, где проходит служба, дежурят полицейские

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Полицейские усилили меры безопасности и дежурят у храма Киево-Печерской лавры в Киеве, где проводит службу раскольническая Православная украинская церковь (ПЦУ), в то же время в обители, где молятся верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ), их нет, сообщает издание "Страна.ua".
"В нижней лавре, где по-прежнему остаются священнослужители Украинской православной церкви, люди святят пасхи возле Крестовоздвиженского храма. В верхней лавре, где сегодня проводит службу Православная церковь Украины, святят пасхи возле Успенского собора. У главного входа на территорию верхней лавры правоохранители значительно усилили меры безопасности", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
На Украине возбудили дело из-за аварийного состояния Киево-Печерской лавры
13 апреля, 12:34
Ранее в воскресенье сообщалось, что священники Украинской православной церкви по случаю празднования Пасхи провели в лавре божественную литургию. Ее возглавил предстоятель УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. Позднее туда был доставлен благодатный огонь.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры
12 апреля, 23:46
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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