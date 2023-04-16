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Слова соратника Орбана о Крыме вызвали гнев в Румынии - РИА Новости, 16.04.2023
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19:40 16.04.2023 (обновлено: 20:29 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/krym-1865692618.html
Слова соратника Орбана о Крыме вызвали гнев в Румынии
Слова соратника Орбана о Крыме вызвали гнев в Румынии - РИА Новости, 16.04.2023
Слова соратника Орбана о Крыме вызвали гнев в Румынии
Румынских журналистов разозлили слова соратника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жолта Байера, который в эфире телеканала HIR TV заявил, что Крым так же... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:40
2023-04-16T20:29
политика
румыния
венгрия
россия
виктор орбан
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Румынских журналистов разозлили слова соратника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жолта Байера, который в эфире телеканала HIR TV заявил, что Крым так же важен для россиян, как Трансильвания (входит в состав Румынии) для венгров.Обозреватели румынского портала G4 Media.ro Андреа Павел и Михай Роман назвали высказывание политика "ревизионистским посланием". Журналист The New York Times Бенджамин Новак, который пишет статьи о Венгрии, попросил Бухарест отреагировать на заявление Жолта Байера.Трансильвания — историческая область на северо-западе Румынии, где компактно проживает венгерское меньшинство. На протяжении своей истории регион переходил под контроль разных стран. По решению второго Венского арбитража, проведенного нацистской Германией и фашистской Италией 30 августа 1940 года, Бухарест передал Будапешту Северную Трансильванию. В 1945 году СССР, Великобритания и США вернули область Румынии.
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политика, румыния, венгрия, россия, виктор орбан
Политика, Румыния, Венгрия, Россия, Виктор Орбан
Слова соратника Орбана о Крыме вызвали гнев в Румынии

Соратник Орбана назвал Крым таким же важным для России, как Трансильвания для Венгрии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Румынских журналистов разозлили слова соратника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жолта Байера, который в эфире телеканала HIR TV заявил, что Крым так же важен для россиян, как Трансильвания (входит в состав Румынии) для венгров.
«
"Полуостров Крым — это символ для (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, как Трансильвания для нас", — сказал Байер.
Обозреватели румынского портала G4 Media.ro Андреа Павел и Михай Роман назвали высказывание политика "ревизионистским посланием". Журналист The New York Times Бенджамин Новак, который пишет статьи о Венгрии, попросил Бухарест отреагировать на заявление Жолта Байера.
Трансильвания — историческая область на северо-западе Румынии, где компактно проживает венгерское меньшинство. На протяжении своей истории регион переходил под контроль разных стран. По решению второго Венского арбитража, проведенного нацистской Германией и фашистской Италией 30 августа 1940 года, Бухарест передал Будапешту Северную Трансильванию. В 1945 году СССР, Великобритания и США вернули область Румынии.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
"Политика": Польша, Венгрия и Румыния хотят поделить Украину
1 декабря 2022, 15:06
 
ПолитикаРумынияВенгрияРоссияВиктор Орбан
 
 
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