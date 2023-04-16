https://ria.ru/20230416/kredit-1865616434.html
Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам
Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам - РИА Новости, 16.04.2023
Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам
Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:23
2023-04-16T08:23
2023-04-16T08:30
экономика
олег лагуткин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097476_0:131:3176:1918_1920x0_80_0_0_d620af71c67c785363c6c6130e91072d.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от доступного лимита, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". "Средняя утилизация (доля используемого лимита - ред.) по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет", - говорится в исследовании. Отмечается, что показатель рассчитан только по тем кредитным картам, по которым нет просроченной задолженности свыше 90 дней, так как именно эта категория карт демонстрирует максимальную утилизацию на уровне более 90% и тем самым "тянет" общий показатель вниз. Гендиректор компании Олег Лагуткин отметил, что показатель является низко волатильным. "Поэтому вряд ли в ближайшие месяцы можно ожидать каких-то значимых его изменений. Скорее всего, показатель закрепится на уровне 34-36%", - считает он. Средний лимит по кредитным картам в феврале текущего года составил рекордные 92,03 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 8,6%, сообщало в начале апреля РИА Новости со ссылкой на "Скоринг бюро".
https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html
https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097476_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_9dc80f9e44d0b3d9b11119eb93147f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олег лагуткин
Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам
Россияне увеличили траты по кредиткам без просроченной свыше 90 дней задолженности
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от доступного лимита, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро"
.
"Средняя утилизация (доля используемого лимита - ред.) по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет", - говорится в исследовании.
Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит
Отмечается, что показатель рассчитан только по тем кредитным картам, по которым нет просроченной задолженности свыше 90 дней, так как именно эта категория карт демонстрирует максимальную утилизацию на уровне более 90% и тем самым "тянет" общий показатель вниз.
Гендиректор компании Олег Лагуткин
отметил, что показатель является низко волатильным. "Поэтому вряд ли в ближайшие месяцы можно ожидать каких-то значимых его изменений. Скорее всего, показатель закрепится на уровне 34-36%", - считает он.
Средний лимит по кредитным картам в феврале текущего года составил рекордные 92,03 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 8,6%, сообщало в начале апреля РИА Новости со ссылкой на "Скоринг бюро".
В Госдуму внесли проект об автоинформировании о взятом кредите