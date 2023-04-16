https://ria.ru/20230416/kredit-1865616434.html

Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам

Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам - РИА Новости, 16.04.2023

Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам

Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:23

2023-04-16T08:23

2023-04-16T08:30

экономика

олег лагуткин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от доступного лимита, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". "Средняя утилизация (доля используемого лимита - ред.) по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет", - говорится в исследовании. Отмечается, что показатель рассчитан только по тем кредитным картам, по которым нет просроченной задолженности свыше 90 дней, так как именно эта категория карт демонстрирует максимальную утилизацию на уровне более 90% и тем самым "тянет" общий показатель вниз. Гендиректор компании Олег Лагуткин отметил, что показатель является низко волатильным. "Поэтому вряд ли в ближайшие месяцы можно ожидать каких-то значимых его изменений. Скорее всего, показатель закрепится на уровне 34-36%", - считает он. Средний лимит по кредитным картам в феврале текущего года составил рекордные 92,03 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 8,6%, сообщало в начале апреля РИА Новости со ссылкой на "Скоринг бюро".

https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html

https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, олег лагуткин