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Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам - РИА Новости, 16.04.2023
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08:23 16.04.2023 (обновлено: 08:30 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/kredit-1865616434.html
Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам
Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам - РИА Новости, 16.04.2023
Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам
Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:23
2023-04-16T08:30
экономика
олег лагуткин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от доступного лимита, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". "Средняя утилизация (доля используемого лимита - ред.) по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет", - говорится в исследовании. Отмечается, что показатель рассчитан только по тем кредитным картам, по которым нет просроченной задолженности свыше 90 дней, так как именно эта категория карт демонстрирует максимальную утилизацию на уровне более 90% и тем самым "тянет" общий показатель вниз. Гендиректор компании Олег Лагуткин отметил, что показатель является низко волатильным. "Поэтому вряд ли в ближайшие месяцы можно ожидать каких-то значимых его изменений. Скорее всего, показатель закрепится на уровне 34-36%", - считает он. Средний лимит по кредитным картам в феврале текущего года составил рекордные 92,03 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 8,6%, сообщало в начале апреля РИА Новости со ссылкой на "Скоринг бюро".
https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html
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экономика, олег лагуткин
Экономика, Олег Лагуткин
Россияне увеличили траты по "хорошим" кредиткам

Россияне увеличили траты по кредиткам без просроченной свыше 90 дней задолженности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA
Банковские карты международных платежных систем VISA - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума: в феврале они стали тратить более трети от доступного лимита, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
"Средняя утилизация (доля используемого лимита - ред.) по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что показатель рассчитан только по тем кредитным картам, по которым нет просроченной задолженности свыше 90 дней, так как именно эта категория карт демонстрирует максимальную утилизацию на уровне более 90% и тем самым "тянет" общий показатель вниз.
Гендиректор компании Олег Лагуткин отметил, что показатель является низко волатильным. "Поэтому вряд ли в ближайшие месяцы можно ожидать каких-то значимых его изменений. Скорее всего, показатель закрепится на уровне 34-36%", - считает он.
Средний лимит по кредитным картам в феврале текущего года составил рекордные 92,03 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 8,6%, сообщало в начале апреля РИА Новости со ссылкой на "Скоринг бюро".
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ЭкономикаОлег Лагуткин
 
 
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