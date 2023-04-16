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В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2023
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11:10 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/koronavirus-1865633494.html
В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2023
В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 456 человек с COVID-19, на 58% меньше, чем накануне, выздоровел 6 841 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:10
2023-04-16T11:10
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коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 456 человек с COVID-19, на 58% меньше, чем накануне, выздоровел 6 841 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 16 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 456 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 58%... Выздоровел за сутки 6 841 человек, или на 21,6% меньше в сравнении с 15 апреля", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в пяти субъектах, снижение - в 67 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны."Выявлено 7 094 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - также сообщили в оперштабе.
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распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия
В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 7094 новых случая COVID-19, умерли 38 человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 456 человек с COVID-19, на 58% меньше, чем накануне, выздоровел 6 841 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 16 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 456 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 58%... Выздоровел за сутки 6 841 человек, или на 21,6% меньше в сравнении с 15 апреля", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в пяти субъектах, снижение - в 67 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны.
"Выявлено 7 094 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - также сообщили в оперштабе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссия
 
 
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