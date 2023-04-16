https://ria.ru/20230416/koronavirus-1865633494.html

В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2023

В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 456 человек с COVID-19, на 58% меньше, чем накануне, выздоровел 6 841 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T11:10

2023-04-16T11:10

2023-04-16T11:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 456 человек с COVID-19, на 58% меньше, чем накануне, выздоровел 6 841 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 16 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 456 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 58%... Выздоровел за сутки 6 841 человек, или на 21,6% меньше в сравнении с 15 апреля", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в пяти субъектах, снижение - в 67 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны."Выявлено 7 094 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - также сообщили в оперштабе.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия