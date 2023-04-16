https://ria.ru/20230416/koronavirus-1865633494.html
В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2023
В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 456 человек с COVID-19, на 58% меньше, чем накануне, выздоровел 6 841 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:10
2023-04-16T11:10
2023-04-16T11:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768869612_0:162:3113:1913_1920x0_80_0_0_6dd09ebbbd9cbe36e202868b3b9eeb25.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 456 человек с COVID-19, на 58% меньше, чем накануне, выздоровел 6 841 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 16 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 456 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 58%... Выздоровел за сутки 6 841 человек, или на 21,6% меньше в сравнении с 15 апреля", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в пяти субъектах, снижение - в 67 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны."Выявлено 7 094 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - также сообщили в оперштабе.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768869612_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b1133bad7453ac13b81bc044446656a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия
В России за сутки госпитализировали 456 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 7094 новых случая COVID-19, умерли 38 человек