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В США столкнулись с неприятной правдой о России - РИА Новости, 17.04.2023
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13:00 16.04.2023 (обновлено: 02:48 17.04.2023)
https://ria.ru/20230416/kompanii-1865647939.html
В США столкнулись с неприятной правдой о России
В США столкнулись с неприятной правдой о России - РИА Новости, 17.04.2023
В США столкнулись с неприятной правдой о России
Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-16T13:00
2023-04-17T02:48
россия
сша
в мире
швейцария
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка Робин Диксон в статье для The Washington Post.Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, как указывает обозреватель, обнаружили, что к ноябрю прошлого года страну покинули менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России.Оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь, отметила автор.
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россия, сша, в мире, швейцария
Россия, США, В мире, Швейцария
В США столкнулись с неприятной правдой о России

WP: большинство заявивших об уходе западных компаний продолжили работать в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете "Ашан Сити"
Покупатели в супермаркете Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в супермаркете "Ашан Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка Робин Диксон в статье для The Washington Post.
«

"Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли", — говорится в материале.

Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, как указывает обозреватель, обнаружили, что к ноябрю прошлого года страну покинули менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России.
Оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь, отметила автор.
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