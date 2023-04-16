https://ria.ru/20230416/kompanii-1865647939.html
В США столкнулись с неприятной правдой о России
В США столкнулись с неприятной правдой о России - РИА Новости, 17.04.2023
В США столкнулись с неприятной правдой о России
Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-16T13:00
2023-04-16T13:00
2023-04-17T02:48
россия
сша
в мире
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782314443_0:0:3049:1715_1920x0_80_0_0_e18bf322b9ea018c30f2c0fc751e5958.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка Робин Диксон в статье для The Washington Post.Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, как указывает обозреватель, обнаружили, что к ноябрю прошлого года страну покинули менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России.Оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь, отметила автор.
https://ria.ru/20230414/xiaomi-1865274488.html
россия
сша
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782314443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21b3c43289a347909bc95eefea51ce69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, швейцария
Россия, США, В мире, Швейцария
В США столкнулись с неприятной правдой о России
WP: большинство заявивших об уходе западных компаний продолжили работать в России