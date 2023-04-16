https://ria.ru/20230416/kompanii-1865647939.html

В США столкнулись с неприятной правдой о России

В США столкнулись с неприятной правдой о России - РИА Новости, 17.04.2023

В США столкнулись с неприятной правдой о России

Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-16T13:00

2023-04-16T13:00

2023-04-17T02:48

россия

сша

в мире

швейцария

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка Робин Диксон в статье для The Washington Post.Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, как указывает обозреватель, обнаружили, что к ноябрю прошлого года страну покинули менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России.Оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь, отметила автор.

https://ria.ru/20230414/xiaomi-1865274488.html

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россия, сша, в мире, швейцария