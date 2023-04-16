Рейтинг@Mail.ru
ЕС осудил запуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/kndr-1865611683.html
ЕС осудил запуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты
ЕС осудил запуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 16.04.2023
ЕС осудил запуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты
ЕС осудил запуск КНДР 13 апреля баллистической ракеты нового типа, а также призвал Пхеньян прекратить ракетные запуски, сообщается в официальном заявлении... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T06:52
2023-04-16T06:52
пхеньян
в мире
корейский полуостров
брюссель
ким чен ын
евросоюз
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. ЕС осудил запуск КНДР 13 апреля баллистической ракеты нового типа, а также призвал Пхеньян прекратить ракетные запуски, сообщается в официальном заявлении Евросоюза. В заявлении отмечается, что неоднократные демонстрации Пхеньяном своего намерения продолжать разработку оружия массового поражения угрожают международной безопасности. ЕС также указал на то, что власти КНДР должны немедленно выполнить свои обязательства по резолюциям Совбеза ООН, полностью отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового поражения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить любую связанную с этим деятельность. Как подчеркивается в заявлении, отказ от оружия массового поражения является единственным путем достижения устойчивого мира и безопасности на Корейском полуострове. Отмечается, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием. Брюссель призвал Пхеньян немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Продолжение властями КНДР разработки своей ядерной программы, согласно заявлению ЕС, негативно сказывается на условиях жизни населения страны. Евросоюз также подчеркнул важность полного обеспечения всеми государствами-членами ООН, в частности членами Совбеза, санкций ООН, а также их призыва к Пхеньяну возобновить диалог "со всеми основными сторонами". В заявлении подчеркивается солидарность ЕС с Южной Кореей и Японией, а также готовность Брюсселя приложить все усилия в продвижении дипломатического процесса и денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском.
https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865273295.html
https://ria.ru/20230413/kndr-1864990569.html
пхеньян
корейский полуостров
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхеньян, в мире, корейский полуостров, брюссель, ким чен ын, евросоюз, оон
Пхеньян, В мире, Корейский полуостров, Брюссель, Ким Чен Ын, Евросоюз, ООН
ЕС осудил запуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты

ЕС осудил запуск КНДР 13 апреля баллистической ракеты нового типа

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. ЕС осудил запуск КНДР 13 апреля баллистической ракеты нового типа, а также призвал Пхеньян прекратить ракетные запуски, сообщается в официальном заявлении Евросоюза.
«
"ЕС решительно осуждает запуск КНДР нового типа баллистической ракеты большой дальности 13 апреля. КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН и безрассудно обостряющие военную напряженность в регионе", - говорится в официальном заявлении Евросоюза.
В заявлении отмечается, что неоднократные демонстрации Пхеньяном своего намерения продолжать разработку оружия массового поражения угрожают международной безопасности.
ЕС также указал на то, что власти КНДР должны немедленно выполнить свои обязательства по резолюциям Совбеза ООН, полностью отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового поражения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить любую связанную с этим деятельность.
Как подчеркивается в заявлении, отказ от оружия массового поражения является единственным путем достижения устойчивого мира и безопасности на Корейском полуострове. Отмечается, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Южная Корея и США провели учения в ответ на ракетный пуск КНДР
14 апреля, 12:02
Брюссель призвал Пхеньян немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Продолжение властями КНДР разработки своей ядерной программы, согласно заявлению ЕС, негативно сказывается на условиях жизни населения страны.
Евросоюз также подчеркнул важность полного обеспечения всеми государствами-членами ООН, в частности членами Совбеза, санкций ООН, а также их призыва к Пхеньяну возобновить диалог "со всеми основными сторонами".
В заявлении подчеркивается солидарность ЕС с Южной Кореей и Японией, а также готовность Брюсселя приложить все усилия в продвижении дипломатического процесса и денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР
13 апреля, 11:08
 
ПхеньянВ миреКорейский полуостровБрюссельКим Чен ЫнЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала