https://ria.ru/20230416/kndr-1865611683.html

ЕС осудил запуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты

ЕС осудил запуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 16.04.2023

ЕС осудил запуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты

ЕС осудил запуск КНДР 13 апреля баллистической ракеты нового типа, а также призвал Пхеньян прекратить ракетные запуски, сообщается в официальном заявлении... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T06:52

2023-04-16T06:52

2023-04-16T06:52

пхеньян

в мире

корейский полуостров

брюссель

ким чен ын

евросоюз

оон

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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. ЕС осудил запуск КНДР 13 апреля баллистической ракеты нового типа, а также призвал Пхеньян прекратить ракетные запуски, сообщается в официальном заявлении Евросоюза. В заявлении отмечается, что неоднократные демонстрации Пхеньяном своего намерения продолжать разработку оружия массового поражения угрожают международной безопасности. ЕС также указал на то, что власти КНДР должны немедленно выполнить свои обязательства по резолюциям Совбеза ООН, полностью отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового поражения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить любую связанную с этим деятельность. Как подчеркивается в заявлении, отказ от оружия массового поражения является единственным путем достижения устойчивого мира и безопасности на Корейском полуострове. Отмечается, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием. Брюссель призвал Пхеньян немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Продолжение властями КНДР разработки своей ядерной программы, согласно заявлению ЕС, негативно сказывается на условиях жизни населения страны. Евросоюз также подчеркнул важность полного обеспечения всеми государствами-членами ООН, в частности членами Совбеза, санкций ООН, а также их призыва к Пхеньяну возобновить диалог "со всеми основными сторонами". В заявлении подчеркивается солидарность ЕС с Южной Кореей и Японией, а также готовность Брюсселя приложить все усилия в продвижении дипломатического процесса и денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском.

https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865273295.html

https://ria.ru/20230413/kndr-1864990569.html

пхеньян

корейский полуостров

брюссель

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пхеньян, в мире, корейский полуостров, брюссель, ким чен ын, евросоюз, оон