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Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков - РИА Новости, 16.04.2023
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06:56 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/kitay-1865611997.html
Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков
Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков - РИА Новости, 16.04.2023
Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков
Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", сообщила Китайская корпорация... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T06:56
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). Запуск состоялся в 9.36 по местному времени (4.36 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, следует из сообщения в аккаунте корпорации в социальной сети WeChat. Отмечается, что спутник "Фэнъюнь-3" будет использоваться для измерения атмосферных осадков. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это стало 471-й миссией.
https://ria.ru/20230109/sputnik-1843563999.html
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китай, ганьсу, wechat
Китай, Ганьсу, WeChat
Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков

CASC: Китай успешно вывел на орбиту спутник "Фэнъюнь-3" для измерения атмосферных осадков

© РИА Новости / Константин ЩепинСотрудники центра управления полетами в Китае
Сотрудники центра управления полетами в Китае - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Константин Щепин
Сотрудники центра управления полетами в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Запуск состоялся в 9.36 по местному времени (4.36 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, следует из сообщения в аккаунте корпорации в социальной сети WeChat.
Отмечается, что спутник "Фэнъюнь-3" будет использоваться для измерения атмосферных осадков.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это стало 471-й миссией.
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