https://ria.ru/20230416/kitay-1865611997.html
Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков
Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков - РИА Новости, 16.04.2023
Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков
Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", сообщила Китайская корпорация... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T06:56
2023-04-16T06:56
2023-04-16T06:56
китай
ганьсу
wechat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15158/93/151589381_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_e0ab3680e5631017b693d7ed56e73c2d.jpg
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). Запуск состоялся в 9.36 по местному времени (4.36 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, следует из сообщения в аккаунте корпорации в социальной сети WeChat. Отмечается, что спутник "Фэнъюнь-3" будет использоваться для измерения атмосферных осадков. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это стало 471-й миссией.
https://ria.ru/20230109/sputnik-1843563999.html
китай
ганьсу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15158/93/151589381_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_81fae6b46a704185604a2b7b8586bb90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ганьсу, wechat
Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков
CASC: Китай успешно вывел на орбиту спутник "Фэнъюнь-3" для измерения атмосферных осадков
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Запуск состоялся в 9.36 по местному времени (4.36 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу
на северо-западе Китая, следует из сообщения в аккаунте корпорации в социальной сети WeChat
.
Отмечается, что спутник "Фэнъюнь-3" будет использоваться для измерения атмосферных осадков.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это стало 471-й миссией.
Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23"