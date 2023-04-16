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Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков

Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков - РИА Новости, 16.04.2023

Китай запустил метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков

Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", сообщила Китайская корпорация... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T06:56

2023-04-16T06:56

2023-04-16T06:56

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). Запуск состоялся в 9.36 по местному времени (4.36 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, следует из сообщения в аккаунте корпорации в социальной сети WeChat. Отмечается, что спутник "Фэнъюнь-3" будет использоваться для измерения атмосферных осадков. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это стало 471-й миссией.

https://ria.ru/20230109/sputnik-1843563999.html

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