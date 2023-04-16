https://ria.ru/20230416/kirill-1865658153.html

Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023

Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелав их пастве... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:47

2023-04-16T14:47

2023-04-16T14:47

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московский патриархат

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 16 - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелав их пастве "мира и спасения". Предстоятель русской православной церкви поздравил с праздником Пасхи патриарха Антиохийского Иоанна X, патриарха Иерусалимского Феофила III, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, патриарха Сербского Порфирия, патриарха Румынского Даниила, патриарха Болгарского Неофита, архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, митрополита Варшавского и всей Польши Савву, митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава, митрополита всей Америки и Канады Тихона, архиепископа Охридского и Македонского Стефана. "Жертва Господа Иисуса и Его Божественное Воскресение, по свидетельству Назианзского святителя, "воссозидают целый мир, собирая и связуя нас воедино", полагая незыблемое основание для восстановления творения в его первозданной красоте. Радуясь о нашем духовном единстве, молитвенно желаю Вам доброго здоровья, укрепления сил и щедрой помощи Божией в высоком Предстоятельском служении, а Вашей благочестивой пастве - мира и спасения", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Также патриарх направил поздравление главам Древних восточных церквей, которые в 2023 году отмечают праздник Пасхи Христовой 16 апреля. Отмечается, что в числе адресатов посланий - патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II и патриарх-католикос Эфиопский Абуна Матфий. Предстоятель Русской православной церкви пожелал всем адресатам "с любовью заботиться о пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами".

https://ria.ru/20230416/paskha-1865278405.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, русская православная церковь, пасха