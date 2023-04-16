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Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
14:47 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/kirill-1865658153.html
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелав их пастве... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:47
2023-04-16T14:47
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московский патриархат
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 16 - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелав их пастве "мира и спасения". Предстоятель русской православной церкви поздравил с праздником Пасхи патриарха Антиохийского Иоанна X, патриарха Иерусалимского Феофила III, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, патриарха Сербского Порфирия, патриарха Румынского Даниила, патриарха Болгарского Неофита, архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, митрополита Варшавского и всей Польши Савву, митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава, митрополита всей Америки и Канады Тихона, архиепископа Охридского и Македонского Стефана. "Жертва Господа Иисуса и Его Божественное Воскресение, по свидетельству Назианзского святителя, "воссозидают целый мир, собирая и связуя нас воедино", полагая незыблемое основание для восстановления творения в его первозданной красоте. Радуясь о нашем духовном единстве, молитвенно желаю Вам доброго здоровья, укрепления сил и щедрой помощи Божией в высоком Предстоятельском служении, а Вашей благочестивой пастве - мира и спасения", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Также патриарх направил поздравление главам Древних восточных церквей, которые в 2023 году отмечают праздник Пасхи Христовой 16 апреля. Отмечается, что в числе адресатов посланий - патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II и патриарх-католикос Эфиопский Абуна Матфий. Предстоятель Русской православной церкви пожелал всем адресатам "с любовью заботиться о пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами".
https://ria.ru/20230416/paskha-1865278405.html
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, русская православная церковь, пасха
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московский Патриархат, Русская православная церковь, Пасха
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой

Патриарх Кирилл пожелал пастве поместных православных церквей мира и спасения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелав их пастве "мира и спасения".
Предстоятель русской православной церкви поздравил с праздником Пасхи патриарха Антиохийского Иоанна X, патриарха Иерусалимского Феофила III, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, патриарха Сербского Порфирия, патриарха Румынского Даниила, патриарха Болгарского Неофита, архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, митрополита Варшавского и всей Польши Савву, митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава, митрополита всей Америки и Канады Тихона, архиепископа Охридского и Македонского Стефана.
Празднование Пасхи в России
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

Прихожане в храме Христа Спасителя зажигают свечи от Благодатного огня после пасхального богослужения

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

Крестный ход на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.

Священнослужитель на праздничном пасхальном богослужении в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе

На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.

© РИА Новости
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7 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин вносит лампаду с частицей Благодатного огня в храм Христа Спасителя во время пасхального богослужения

В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Протоиерей Богдан Северин на праздничном пасхальном богослужении в храме Трёх Святителей в Симферополе

Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.

Прихожане в храме Христа Спасителя перед началом пасхального богослужения

Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 14
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском архиерейском соборе в Донецке

Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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11 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.

Участники пасхального крестного хода во Владивостоке

Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВерующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе.
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкВерующие на праздничной пасхальной службе в Свято-Владимирском соборе Луганска.
Верующие на праздничной пасхальной службе в Свято-Владимирском соборе Луганска
Верующие на праздничной пасхальной службе в Свято-Владимирском соборе Луганска.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
14 из 14

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 14

Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 14

В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 14

По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 14

На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 14

Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 14

Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 14

Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 14

Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
Верующие на праздничной пасхальной службе в Свято-Владимирском соборе Луганска.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
14 из 14
"Жертва Господа Иисуса и Его Божественное Воскресение, по свидетельству Назианзского святителя, "воссозидают целый мир, собирая и связуя нас воедино", полагая незыблемое основание для восстановления творения в его первозданной красоте. Радуясь о нашем духовном единстве, молитвенно желаю Вам доброго здоровья, укрепления сил и щедрой помощи Божией в высоком Предстоятельском служении, а Вашей благочестивой пастве - мира и спасения", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Также патриарх направил поздравление главам Древних восточных церквей, которые в 2023 году отмечают праздник Пасхи Христовой 16 апреля. Отмечается, что в числе адресатов посланий - патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II и патриарх-католикос Эфиопский Абуна Матфий.
Предстоятель Русской православной церкви пожелал всем адресатам "с любовью заботиться о пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами".
Пасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
День святой Пасхи по православному календарю
Вчера, 04:02
 
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