https://ria.ru/20230416/kirill-1865597580.html

Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог хранил их страны

Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог хранил их страны - РИА Новости, 16.04.2023

Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог хранил их страны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T00:05

2023-04-16T00:05

2023-04-16T00:05

религия

русская православная церковь

пасха

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами.Он добавил пожелание россиянам и украинцам пройти через постигшие их испытания. Верующим патриарх вместе с пасхальным поздравлением пожелал "крепкой и сильной веры" и укрепления в ней. В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. Патриарх традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого – пасхальная заутреня и Божественная литургия. Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером - еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.

https://ria.ru/20230413/rpts-1865076004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев)