Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог хранил их страны
Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами.
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"Сегодня на земле нашей Русской, исторической, происходят тяжелые события. Можно сказать – происходит междоусобная брань. Я обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт… Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами, и верим, что по милости Божией мы все способны будем реально изменить мир к лучшему", – сказал патриарх в пасхальном телеобращении к верующим. На телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас" идет прямая трансляция патриаршего богослужения.
Он добавил пожелание россиянам и украинцам пройти через постигшие их испытания. Верующим патриарх вместе с пасхальным поздравлением пожелал "крепкой и сильной веры" и укрепления в ней.
В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. Патриарх традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого – пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером - еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.