https://ria.ru/20230416/kino-1864564273.html

Волшебный мультфильм: факты и истории оскароносного "Старика и море"

Волшебный мультфильм: факты и истории оскароносного "Старика и море" - РИА Новости, 16.04.2023

Волшебный мультфильм: факты и истории оскароносного "Старика и море"

В 2000-м "Оскар" присудили мультипликационному фильму Александра Петрова "Старик и море". С помощью редкой техники автор оживил легендарную повесть Эрнеста... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:00

2023-04-16T08:00

2023-04-16T08:16

россия

монреаль

куба

эрнест хемингуэй

сирша ронан

life

pixar

оскар (премия)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В 2000-м "Оскар" присудили мультипликационному фильму Александра Петрова "Старик и море". С помощью редкой техники автор оживил легендарную повесть Эрнеста Хемингуэя, за которую тот получил Нобелевскую премию. Интересные факты о шедевре анимации — в материале РИА Новости."Ожившая живопись"В мультфильме 29 тысяч кадров. Петров рисовал их полтора года, все это время жил и работал в Монреале. Кроме канадцев, в проекте участвовали японские инвесторы. Раньше мастер брал формат А4, но поскольку "Старик и море" задумывался специально для IMAX, холст был в четыре раза больше.Мультфильм сделан в технике "ожившей живописи" с использованием медленно сохнущей масляной краски на стеклянной поверхности. Один кадр — один рисунок. При просмотре он возникает на экране на 1/24 долю секунды. То есть для одной минуты требуется больше тысячи изображений.Петров распределял краску не только кистями, но и пальцами. Применял метод, которым владеют лишь несколько мастеров в мире: смешивал цвета между кадрами, делал фото итоговой картинки, а потом отливал масла, чтобы чуть изменить следующее изображение и повторить процесс.Для проекта сконструировали специальную систему камер с контролем движения — ее потом называли одним из самых точных компьютеризированных анимационных устройств.Техника "ожившей живописи" очень редка из-за трудозатратности. Зато получаются шедевры. Например, "Ван Гог. С любовью, Винсент". Роли там озвучивали Сирша Ронан, Дуглас Бут, а в российском дубляже — Константин Хабенский, Ирина Горбачева и другие известные актеры.Кино hand madeАвторский почерк — и в образах героев мультфильма (главного персонажа аниматор рисовал со своего тестя), и в деталях.Мастер с продюсерами побывали в кубинской деревне, где происходит действие повести. Поговорил с местными рыбаками и даже с прототипом главного героя, Григорио Фуэнтесом, которому тогда было 99 лет.Классический сюжетХемингуэй написал "Старик и море" на Багамах, опубликовал в 1952-м в журнале Life.Это история пожилого кубинского рыбака Сантьяго, его странствий в открытом море и рассказ о борьбе с гигантским марлином, который стал самой крупной его добычей. Повесть-притча о противостоянии силам природы, одиноком человеке, упорстве и труде.Уже через два дня после выхода из печати все пять миллионов экземпляров тиража журнала были распроданы. В мае 1953 года Хемингуэю присудили Пулитцеровскую премию, в 1954-м — Нобелевскую по литературе. В 1958-м книгу впервые экранизировали. В России повесть также адаптировали для сцены — например, в БДТ Товстоногова.Во всем первыйМультфильм "Старик и море" получил не только "золотого рыцаря". В 2000-м он соревновался за звание лучшего с работами "Однообразие" Питера Пика, "Моя бабушка гладила королевские рубашки" Торилл Коув, "Три девушки" Пола Дриссена и "Когда весь день испорчен" Венди Тилби и Аманды Форбис.Проект Петрова отметили британские кинематографисты (номинация BAFTA как "Лучший короткометражный фильм"), а также на фестивалях Японии, Канады, Франции, США, Хорватии.В России лента удостоилась государственной премии, спецприза фестиваля "Послание к человеку".В 2000-м "Старик и море" стал первым в истории анимационным фильмом, показанным в IMAX-кинотеатре.Александр Петров работает над новыми проектами, но старается не разглашать детали до завершения. Его называют самым таинственным и загадочным мультипликатором.

https://ria.ru/20230409/kino-1863821749.html

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монреаль

куба

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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