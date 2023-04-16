Волшебный мультфильм: факты и истории оскароносного "Старика и море"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В 2000-м "Оскар" присудили мультипликационному фильму Александра Петрова "Старик и море". С помощью редкой техники автор оживил легендарную повесть Эрнеста Хемингуэя, за которую тот получил Нобелевскую премию. Интересные факты о шедевре анимации — в материале РИА Новости."Ожившая живопись"В мультфильме 29 тысяч кадров. Петров рисовал их полтора года, все это время жил и работал в Монреале. Кроме канадцев, в проекте участвовали японские инвесторы. Раньше мастер брал формат А4, но поскольку "Старик и море" задумывался специально для IMAX, холст был в четыре раза больше.Мультфильм сделан в технике "ожившей живописи" с использованием медленно сохнущей масляной краски на стеклянной поверхности. Один кадр — один рисунок. При просмотре он возникает на экране на 1/24 долю секунды. То есть для одной минуты требуется больше тысячи изображений.Петров распределял краску не только кистями, но и пальцами. Применял метод, которым владеют лишь несколько мастеров в мире: смешивал цвета между кадрами, делал фото итоговой картинки, а потом отливал масла, чтобы чуть изменить следующее изображение и повторить процесс.Для проекта сконструировали специальную систему камер с контролем движения — ее потом называли одним из самых точных компьютеризированных анимационных устройств.Техника "ожившей живописи" очень редка из-за трудозатратности. Зато получаются шедевры. Например, "Ван Гог. С любовью, Винсент". Роли там озвучивали Сирша Ронан, Дуглас Бут, а в российском дубляже — Константин Хабенский, Ирина Горбачева и другие известные актеры.Кино hand madeАвторский почерк — и в образах героев мультфильма (главного персонажа аниматор рисовал со своего тестя), и в деталях.Мастер с продюсерами побывали в кубинской деревне, где происходит действие повести. Поговорил с местными рыбаками и даже с прототипом главного героя, Григорио Фуэнтесом, которому тогда было 99 лет.Классический сюжетХемингуэй написал "Старик и море" на Багамах, опубликовал в 1952-м в журнале Life.Это история пожилого кубинского рыбака Сантьяго, его странствий в открытом море и рассказ о борьбе с гигантским марлином, который стал самой крупной его добычей. Повесть-притча о противостоянии силам природы, одиноком человеке, упорстве и труде.Уже через два дня после выхода из печати все пять миллионов экземпляров тиража журнала были распроданы. В мае 1953 года Хемингуэю присудили Пулитцеровскую премию, в 1954-м — Нобелевскую по литературе. В 1958-м книгу впервые экранизировали. В России повесть также адаптировали для сцены — например, в БДТ Товстоногова.Во всем первыйМультфильм "Старик и море" получил не только "золотого рыцаря". В 2000-м он соревновался за звание лучшего с работами "Однообразие" Питера Пика, "Моя бабушка гладила королевские рубашки" Торилл Коув, "Три девушки" Пола Дриссена и "Когда весь день испорчен" Венди Тилби и Аманды Форбис.Проект Петрова отметили британские кинематографисты (номинация BAFTA как "Лучший короткометражный фильм"), а также на фестивалях Японии, Канады, Франции, США, Хорватии.В России лента удостоилась государственной премии, спецприза фестиваля "Послание к человеку".В 2000-м "Старик и море" стал первым в истории анимационным фильмом, показанным в IMAX-кинотеатре.Александр Петров работает над новыми проектами, но старается не разглашать детали до завершения. Его называют самым таинственным и загадочным мультипликатором.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В 2000-м "Оскар" присудили мультипликационному фильму Александра Петрова "Старик и море". С помощью редкой техники автор оживил легендарную повесть Эрнеста Хемингуэя, за которую тот получил Нобелевскую премию. Интересные факты о шедевре анимации — в материале РИА Новости.
"Ожившая живопись"
В мультфильме 29 тысяч кадров. Петров рисовал их полтора года, все это время жил и работал в Монреале. Кроме канадцев, в проекте участвовали японские инвесторы.
Раньше мастер брал формат А4, но поскольку "Старик и море" задумывался специально для IMAX, холст был в четыре раза больше.
Мультфильм сделан в технике "ожившей живописи" с использованием медленно сохнущей масляной краски на стеклянной поверхности. Один кадр — один рисунок. При просмотре он возникает на экране на 1/24 долю секунды. То есть для одной минуты требуется больше тысячи изображений.
Петров распределял краску не только кистями, но и пальцами. Применял метод, которым владеют лишь несколько мастеров в мире: смешивал цвета между кадрами, делал фото итоговой картинки, а потом отливал масла, чтобы чуть изменить следующее изображение и повторить процесс.
Для проекта сконструировали специальную систему камер с контролем движения — ее потом называли одним из самых точных компьютеризированных анимационных устройств.
Техника "ожившей живописи" очень редка из-за трудозатратности. Зато получаются шедевры. Например, "Ван Гог. С любовью, Винсент". Роли там озвучивали Сирша Ронан, Дуглас Бут, а в российском дубляже — Константин Хабенский, Ирина Горбачева и другие известные актеры.
"При использовании компьютера легко потерять контроль над материалом. В такой анимации иногда совсем не видно художника, зато хорошо видна программа, с помощью которой ее снимали", — говорит Александр Петров.
Авторский почерк — и в образах героев мультфильма (главного персонажа аниматор рисовал со своего тестя), и в деталях.
Хемингуэй написал "Старик и море" на Багамах, опубликовал в 1952-м в журнале Life.
Это история пожилого кубинского рыбака Сантьяго, его странствий в открытом море и рассказ о борьбе с гигантским марлином, который стал самой крупной его добычей. Повесть-притча о противостоянии силам природы, одиноком человеке, упорстве и труде.
Уже через два дня после выхода из печати все пять миллионов экземпляров тиража журнала были распроданы. В мае 1953 года Хемингуэю присудили Пулитцеровскую премию, в 1954-м — Нобелевскую по литературе.
«
"Ни одна хорошая книга не была написана так, чтобы символы в ней были придуманы заранее и вставлены в нее, — вспоминал писатель. — Я старался создать реальных старика, мальчика, море, рыбу и акул. Но если я сделал их достаточно хорошо и достаточно правдиво, они могут значить многое".
В 1958-м книгу впервые экранизировали. В России повесть также адаптировали для сцены — например, в БДТ Товстоногова.
Во всем первый
Мультфильм "Старик и море" получил не только "золотого рыцаря". В 2000-м он соревновался за звание лучшего с работами "Однообразие" Питера Пика, "Моя бабушка гладила королевские рубашки" Торилл Коув, "Три девушки" Пола Дриссена и "Когда весь день испорчен" Венди Тилби и Аманды Форбис.
Проект Петрова отметили британские кинематографисты (номинация BAFTA как "Лучший короткометражный фильм"), а также на фестивалях Японии, Канады, Франции, США, Хорватии.
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