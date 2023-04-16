https://ria.ru/20230416/khusnullin-1865651888.html

Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов

Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов - РИА Новости, 16.04.2023

Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов

Программу социально-экономического развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:43

2023-04-16T13:43

2023-04-16T14:54

россия

луганская народная республика

запорожская область

марат хуснуллин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Программу социально-экономического развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы доработали программу социально-экономического развития четырех новых регионов - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области. Все разногласия снялись. Серьезный получился такой комплексный документ, внесли его в правительство, надеемся, на следующей неделе утвердим его", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин указал на необходимость как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ. По его словам, в этих целях формируется долгосрочная программа социально-экономического развития новых субъектов. 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230413/genichesk-1865108998.html

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858904408.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, запорожская область, марат хуснуллин, владимир путин, экономика