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Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов
Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов - РИА Новости, 16.04.2023
Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов
Программу социально-экономического развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:43
2023-04-16T13:43
2023-04-16T14:54
россия
луганская народная республика
запорожская область
марат хуснуллин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Программу социально-экономического развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы доработали программу социально-экономического развития четырех новых регионов - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области. Все разногласия снялись. Серьезный получился такой комплексный документ, внесли его в правительство, надеемся, на следующей неделе утвердим его", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин указал на необходимость как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ. По его словам, в этих целях формируется долгосрочная программа социально-экономического развития новых субъектов. 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230413/genichesk-1865108998.html
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858904408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, запорожская область, марат хуснуллин, владимир путин, экономика
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Экономика
Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов
Хуснуллин: программу развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе