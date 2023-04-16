Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 16.04.2023 (обновлено: 14:54 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/khusnullin-1865651888.html
Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов
Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов - РИА Новости, 16.04.2023
Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов
Программу социально-экономического развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:43
2023-04-16T14:54
россия
луганская народная республика
запорожская область
марат хуснуллин
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6420a41279fa269a5effb82461e2e552.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Программу социально-экономического развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы доработали программу социально-экономического развития четырех новых регионов - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области. Все разногласия снялись. Серьезный получился такой комплексный документ, внесли его в правительство, надеемся, на следующей неделе утвердим его", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин указал на необходимость как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ. По его словам, в этих целях формируется долгосрочная программа социально-экономического развития новых субъектов. 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230413/genichesk-1865108998.html
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858904408.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1126d0fb0956e617a7de79695e2253f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, запорожская область, марат хуснуллин, владимир путин, экономика
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Экономика
Хуснуллин рассказал о подготовке программы развития новых регионов

Хуснуллин: программу развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Программу социально-экономического развития новых регионов планируется утвердить на следующей неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы доработали программу социально-экономического развития четырех новых регионов - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области. Все разногласия снялись. Серьезный получился такой комплексный документ, внесли его в правительство, надеемся, на следующей неделе утвердим его", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Стройка - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе
13 апреля, 16:51
Ранее на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин указал на необходимость как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ. По его словам, в этих целях формируется долгосрочная программа социально-экономического развития новых субъектов.
30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Жилые дома в Приморском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Хуснуллин рассказал о планах по ремонту дорог и мостов в Мариуполе
19 марта, 11:26
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМарат ХуснуллинВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала