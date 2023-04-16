Бойцы российской армии к Пасхе построили храм в Херсонской области

Бойцы российской армии к Пасхе построили полевой храм в Херсонской области
Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).
В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).
В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.
Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.
В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".
В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".
По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.
По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.
На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.
На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.
В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"
В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"
Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.
Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.
Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.
Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.
Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.
Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.
Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).
В этот день православные христиане вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.
В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".
По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.
На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб.
В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!"
Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение.
Делегация Фонда Андрея Первозванного уже по традиции доставила Благодатный огонь из храма Гроба Господнего в Иерусалиме.
Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.