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Бойцы российской армии к Пасхе построили храм в Херсонской области

Бойцы российской армии к Пасхе построили храм в Херсонской области - РИА Новости, 16.04.2023

Бойцы российской армии к Пасхе построили храм в Херсонской области

Бойцы 22-го армейского корпуса береговых войск ВМФ России с помощью крымских волонтеров построили на берегу Днепра в Херсонской области полевой храм, освященный РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:45

2023-04-16T15:45

2023-04-16T15:45

религия

херсонская область

симферополь

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АЛЁШКИ (Херсонская область), 16 апр - РИА Новости. Бойцы 22-го армейского корпуса береговых войск ВМФ России с помощью крымских волонтеров построили на берегу Днепра в Херсонской области полевой храм, освященный в канун православного праздника Пасхи, в честь святого Иоанна Воина, сообщает корреспондент РИА Новости. Освятить полевой храм на позиции российских войск под городом Алешки в Херсонской области из Симферополя приехал священник Сергий. "Сегодня торжество – светлое Христово Воскресение, праздников праздник. Я приехал, чтоб поделиться радостью с нашими воинами, с нашими братьями, для того, чтобы и они порадовались светлому празднику и такому великому дню, чтоб они чувствовали, что церковь молится и церковь их никогда не оставляет, всегда их подбадривает, идет нога в ногу вместе. Мы молимся за наших воинов, сопереживаем, всегда им помогаем. Помогаем не только в сегодняшний день, помогаем регулярно: привозим и гуманитарную помощь, совершаем молебны за их здравие, духовно поддерживаем и окормляем наших бойцов, чтоб они всегда чувствовали нашу поддержку", - сказал священник. В ночь на воскресенье храм был освящен, и в нем отец Сергий провел полную пасхальную всенощную службу. Вокруг храма прошел крестный ход с участием бойцов 22-го корпуса.

херсонская область

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , симферополь