https://ria.ru/20230416/khram-1865660262.html

На передовой в Херсонской области построили блиндажный храм

На передовой в Херсонской области построили блиндажный храм - РИА Новости, 16.04.2023

На передовой в Херсонской области построили блиндажный храм

Блиндажный храм построили и открыли в Херсонской области на передовой, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:13

2023-04-16T15:13

2023-04-16T15:14

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вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Блиндажный храм построили и открыли в Херсонской области на передовой, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим, общественник Александр Талипов. Общественник подчеркнул, что ранее во время одного из его визитов на передовую военные обратились к нему с просьбой помочь при строительстве храма. "Нами был объявлен сбор средств на закупку стройматериалов. Пожертвования поступали с различных регионов страны. Люди сплотились вокруг поддержки и оказания помощи нашей армии", - заявил Талипов, добавив, что храм построен на позициях, где находятся военнослужащие 22-го армейского корпуса. "Я также передал командиру нашего артполка икону XV-XVI века "40 Святых Великомучеников". Икона будет находиться в блиндажном храме на передовой" - сказал Талипов. По его словам, икону на передовую передала военным крымская семья, чтоб она их оберегала и защищала.

https://ria.ru/20230415/ikona-1865538385.html

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херсонская область , вооруженные силы рф, пасха