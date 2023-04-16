https://ria.ru/20230416/khartum-1865690582.html

В центре Хартума усилились бои

В центре Хартума усилились бои - РИА Новости, 16.04.2023

В центре Хартума усилились бои

Бои между армейскими подразделениями и Силами быстрого реагирования (СБР) в центре суданской столицы Хартуме ужесточились с новой силой после согласия сторон... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T19:21

2023-04-16T19:21

2023-04-16T19:21

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Бои между армейскими подразделениями и Силами быстрого реагирования (СБР) в центре суданской столицы Хартуме ужесточились с новой силой после согласия сторон временно открыть гуманитарные коридоры, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее суданская правительственная армия и Силы быстрого реагирования страны согласились на открытие гуманитарных коридоров на несколько часов, начиная с 16.00 (17.00 мск). "Бои в центре Хартума усилились", - сообщает корреспондент. Основные бои в центре Хартума проходят у здания главного командования вооруженных сил страны. "Силы быстрого реагирования оповещают уважаемых граждан, что в рамках просьбы ООН и стремления сил облегчить жизнь людей, они позволят открыть безопасные коридоры для гуманитарных случаев граждан, начиная с настоящего времени, продолжительностью четыре часа", - говорится в сообщении. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230416/sudan-1865674395.html

https://ria.ru/20230416/sudan-1865665487.html

судан

хартум (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме