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При обстреле в аэропорту Хартума получил повреждения саудовский самолет - РИА Новости, 16.04.2023
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03:44 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/khartum-1865606701.html
При обстреле в аэропорту Хартума получил повреждения саудовский самолет
При обстреле в аэропорту Хартума получил повреждения саудовский самолет - РИА Новости, 16.04.2023
При обстреле в аэропорту Хартума получил повреждения саудовский самолет
Самолет национального авиаперевозчика Саудовской Аравии Saudia получил повреждения в результате обстрела в международном аэропорту Хартума во время вооруженных... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T03:44
2023-04-16T03:44
хартум (город)
судан
саудовская аравия
saudia
столкновения в хартуме
в мире
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ДОХА, 16 апр - РИА Новости. Самолет национального авиаперевозчика Саудовской Аравии Saudia получил повреждения в результате обстрела в международном аэропорту Хартума во время вооруженных столкновений, которые вспыхнули в столице Судана в субботу, говорится в заявлении саудовской авиакомпании в Twitter. Ранее авиаперевозчик Саудовской Аравии приостановил полеты в Судан и вернул все самолеты, которые находились на пути или в небе над Суданом. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали.
https://ria.ru/20230416/sudan-1865603450.html
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хартум (город), судан, саудовская аравия, saudia, столкновения в хартуме, в мире
Хартум (город), Судан, Саудовская Аравия, Saudia, Столкновения в Хартуме, В мире
При обстреле в аэропорту Хартума получил повреждения саудовский самолет

Самолет саудовской авиакомпании получил повреждения при обстреле в аэропорту Хартума

© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие в Хартуме, Судан
Суданские военнослужащие в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие в Хартуме, Судан . Архивное фото
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ДОХА, 16 апр - РИА Новости. Самолет национального авиаперевозчика Саудовской Аравии Saudia получил повреждения в результате обстрела в международном аэропорту Хартума во время вооруженных столкновений, которые вспыхнули в столице Судана в субботу, говорится в заявлении саудовской авиакомпании в Twitter.
«
"Самолет подвергся обстрелу во время подготовки к запланированному вылету в Эр-Рияд из Хартума в момент нахождения на борту членов экипажа и гостей, он получил повреждения. Все члены экипажа благополучно прибыли в посольство Саудовской Аравии в Судане", - говорится в сообщении.
Ранее авиаперевозчик Саудовской Аравии приостановил полеты в Судан и вернул все самолеты, которые находились на пути или в небе над Суданом.
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали.
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Хартум (город)СуданСаудовская АравияSaudiaСтолкновения в ХартумеВ мире
 
 
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