https://ria.ru/20230416/khartum-1865606701.html

При обстреле в аэропорту Хартума получил повреждения саудовский самолет

При обстреле в аэропорту Хартума получил повреждения саудовский самолет - РИА Новости, 16.04.2023

При обстреле в аэропорту Хартума получил повреждения саудовский самолет

Самолет национального авиаперевозчика Саудовской Аравии Saudia получил повреждения в результате обстрела в международном аэропорту Хартума во время вооруженных... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T03:44

2023-04-16T03:44

2023-04-16T03:44

хартум (город)

судан

саудовская аравия

saudia

столкновения в хартуме

в мире

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ДОХА, 16 апр - РИА Новости. Самолет национального авиаперевозчика Саудовской Аравии Saudia получил повреждения в результате обстрела в международном аэропорту Хартума во время вооруженных столкновений, которые вспыхнули в столице Судана в субботу, говорится в заявлении саудовской авиакомпании в Twitter. Ранее авиаперевозчик Саудовской Аравии приостановил полеты в Судан и вернул все самолеты, которые находились на пути или в небе над Суданом. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали.

https://ria.ru/20230416/sudan-1865603450.html

хартум (город)

судан

саудовская аравия

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хартум (город), судан, саудовская аравия, saudia, столкновения в хартуме, в мире