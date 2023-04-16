https://ria.ru/20230416/kadyrov-1865653936.html

Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую

Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую - РИА Новости, 16.04.2023

Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вызволенные из украинского плена чеченские бойцы должны вернуться на передовую, чтобы доказать, что они не избегали боя и РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:08

2023-04-16T14:08

2023-04-16T14:08

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

магомед даудов

руслан алханов

безопасность

россия

чеченская республика (чечня)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1920x0_80_0_0_33e751b474a3589001ac64cbc44cf452.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вызволенные из украинского плена чеченские бойцы должны вернуться на передовую, чтобы доказать, что они не избегали боя и не искали возможности сложить оружие. В субботу пять чеченских бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена, вернулись на родину. В региональном парламенте их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и зампредседателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов. Кадыров объяснил, почему он не стал встречаться с освобожденными из украинского плена. "Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но, как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", - написал Кадыров в телеграм-канале. Глава Чечни подчеркнул, что не считает плен преступлением и рад, что бойцы остались живы. "За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!", - отметил он. Кадыров считает, что показательный пример продемонстрировал Киргиз Мусиханов, который получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений в составе спецназа "Ахмат", показывая хорошие результаты.

https://ria.ru/20230416/spetsnaz-1865653484.html

https://ria.ru/20230415/kadyrov-1865587301.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, магомед даудов, руслан алханов, безопасность, россия, чеченская республика (чечня), украина