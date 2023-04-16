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Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую - РИА Новости, 16.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/kadyrov-1865653936.html
Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую
Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую - РИА Новости, 16.04.2023
Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вызволенные из украинского плена чеченские бойцы должны вернуться на передовую, чтобы доказать, что они не избегали боя и РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:08
2023-04-16T14:08
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
магомед даудов
руслан алханов
безопасность
россия
чеченская республика (чечня)
украина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вызволенные из украинского плена чеченские бойцы должны вернуться на передовую, чтобы доказать, что они не избегали боя и не искали возможности сложить оружие. В субботу пять чеченских бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена, вернулись на родину. В региональном парламенте их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и зампредседателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов. Кадыров объяснил, почему он не стал встречаться с освобожденными из украинского плена. "Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но, как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", - написал Кадыров в телеграм-канале. Глава Чечни подчеркнул, что не считает плен преступлением и рад, что бойцы остались живы. "За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!", - отметил он. Кадыров считает, что показательный пример продемонстрировал Киргиз Мусиханов, который получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений в составе спецназа "Ахмат", показывая хорошие результаты.
https://ria.ru/20230416/spetsnaz-1865653484.html
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рамзан кадыров, магомед даудов, руслан алханов, безопасность, россия, чеченская республика (чечня), украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Руслан Алханов, Безопасность, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина
Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую

Глава Чечни Кадыров призвал вернуть вызволенных из плена чеченских бойцов на передовую

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вызволенные из украинского плена чеченские бойцы должны вернуться на передовую, чтобы доказать, что они не избегали боя и не искали возможности сложить оружие.
В субботу пять чеченских бойцов полка "Ахмат-Север", освобожденных из украинского плена, вернулись на родину. В региональном парламенте их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и зампредседателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов. Кадыров объяснил, почему он не стал встречаться с освобожденными из украинского плена.
"Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но, как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что не считает плен преступлением и рад, что бойцы остались живы.
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"За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!", - отметил он.
Кадыров считает, что показательный пример продемонстрировал Киргиз Мусиханов, который получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений в составе спецназа "Ахмат", показывая хорошие результаты.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровМагомед ДаудовРуслан АлхановБезопасностьРоссияЧеченская республика (Чечня)Украина
 
 
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