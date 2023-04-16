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Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире
Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире - РИА Новости, 16.04.2023
Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире
Бывшего индийского депутата Атика Ахмада, осужденного за похищение человека, застрелили вместе с братом при нападении, которое показали в прямом эфире по... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T18:11
2023-04-16T18:11
2023-04-16T19:32
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уттар-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр — РИА Новости. Бывшего индийского депутата Атика Ахмада, осужденного за похищение человека, застрелили вместе с братом при нападении, которое показали в прямом эфире по телевидению в Северной Индии. Инцидент произошел в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш. Атик Ахмад и его брат Ашраф под конвоем направлялись на медицинский осмотр. Представитель полиции Рамит Шарма сказал, что трое нападавших приехали на мотоциклах, назвавшись журналистами. "Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за секунды", — сказал он. Согласно кадрам видеозаписи, братья под конвоем полиции вышли из машины и по пути в больницу давали комментарий одному из телеканалов. На видео запечатлено, как один из нападавших подносит пистолет к голове Атика Ахмада. Когда тот упал, другие бандиты выстрелили в его брата. По данным полиции, нападавшие сделали около 30 выстрелов. После стрельбы они сдались полиции.Атик Ахмед был экс-членом парламента от избирательного округа Пхулпур в штате Уттар-Прадеш. В отношении него возбудили более 90 уголовных дел, включая статьи об убийстве, похищении людей и вымогательстве. Его также обвинили в нападении на профессора Аллахабадского университета в 2018 году. В 2019 году 60-летнего Атика Ахмада признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала, который давал против него показания в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005-м. После нападения власти ввели запрет на собрания более четырех человек по всему штату, а также отключили доступ в интернет на мобильных телефонах в городе Праяградж. Правительство также распорядилось провести судебное расследование.
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в мире, индия, уттар-прадеш, происшествия
В мире, Индия, Уттар-Прадеш, Происшествия
Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире
Бывшего индийского депутата Ахмада и его брата застрелили в прямом эфире
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр — РИА Новости. Бывшего индийского депутата Атика Ахмада, осужденного за похищение человека, застрелили вместе с братом при нападении, которое показали в прямом эфире по телевидению в Северной Индии.
Инцидент произошел в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш
. Атик Ахмад и его брат Ашраф под конвоем направлялись на медицинский осмотр. Представитель полиции Рамит Шарма сказал, что трое нападавших приехали на мотоциклах, назвавшись журналистами.
"Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за секунды", — сказал он.
Согласно кадрам видеозаписи, братья под конвоем полиции вышли из машины и по пути в больницу давали комментарий одному из телеканалов. На видео запечатлено, как один из нападавших подносит пистолет к голове Атика Ахмада. Когда тот упал, другие бандиты выстрелили в его брата. По данным полиции, нападавшие сделали около 30 выстрелов. После стрельбы они сдались полиции.
Атик Ахмед был экс-членом парламента от избирательного округа Пхулпур в штате Уттар-Прадеш. В отношении него возбудили более 90 уголовных дел, включая статьи об убийстве, похищении людей и вымогательстве. Его также обвинили в нападении на профессора Аллахабадского университета в 2018 году.
В 2019 году 60-летнего Атика Ахмада признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала, который давал против него показания в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005-м.
После нападения власти ввели запрет на собрания более четырех человек по всему штату, а также отключили доступ в интернет на мобильных телефонах в городе Праяградж. Правительство также распорядилось провести судебное расследование.
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