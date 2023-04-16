https://ria.ru/20230416/indiya-1865681654.html

Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире

Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире - РИА Новости, 16.04.2023

Бывшего индийского депутата и его брата застрелили в прямом эфире

Бывшего индийского депутата Атика Ахмада, осужденного за похищение человека, застрелили вместе с братом при нападении, которое показали в прямом эфире по... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T18:11

2023-04-16T18:11

2023-04-16T19:32

в мире

индия

уттар-прадеш

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865689363_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_d5d12bb4c5598851eb141c22570004cc.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр — РИА Новости. Бывшего индийского депутата Атика Ахмада, осужденного за похищение человека, застрелили вместе с братом при нападении, которое показали в прямом эфире по телевидению в Северной Индии. Инцидент произошел в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш. Атик Ахмад и его брат Ашраф под конвоем направлялись на медицинский осмотр. Представитель полиции Рамит Шарма сказал, что трое нападавших приехали на мотоциклах, назвавшись журналистами. "Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за секунды", — сказал он. Согласно кадрам видеозаписи, братья под конвоем полиции вышли из машины и по пути в больницу давали комментарий одному из телеканалов. На видео запечатлено, как один из нападавших подносит пистолет к голове Атика Ахмада. Когда тот упал, другие бандиты выстрелили в его брата. По данным полиции, нападавшие сделали около 30 выстрелов. После стрельбы они сдались полиции.Атик Ахмед был экс-членом парламента от избирательного округа Пхулпур в штате Уттар-Прадеш. В отношении него возбудили более 90 уголовных дел, включая статьи об убийстве, похищении людей и вымогательстве. Его также обвинили в нападении на профессора Аллахабадского университета в 2018 году. В 2019 году 60-летнего Атика Ахмада признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала, который давал против него показания в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005-м. После нападения власти ввели запрет на собрания более четырех человек по всему штату, а также отключили доступ в интернет на мобильных телефонах в городе Праяградж. Правительство также распорядилось провести судебное расследование.

https://ria.ru/20220122/arest-1769085105.html

индия

уттар-прадеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, уттар-прадеш, происшествия