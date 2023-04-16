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В Сирии боевики ИГ* убили более 30 грибников в провинции Хама, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
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16:19 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/gribniki-1865667202.html
В Сирии боевики ИГ* убили более 30 грибников в провинции Хама, сообщили СМИ
В Сирии боевики ИГ* убили более 30 грибников в провинции Хама, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
В Сирии боевики ИГ* убили более 30 грибников в провинции Хама, сообщили СМИ
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* убили более 30 грибников в сирийской провинции Хама, сообщает газета Al-Watan со ссылкой на... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:19
2023-04-16T16:19
в мире
сирия
хама (мухафаза)
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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* убили более 30 грибников в сирийской провинции Хама, сообщает газета Al-Watan со ссылкой на источник. Согласно источнику, 32 человека, занимавшихся сбором пустынных трюфелей в районе Дувейзейн, были застрелены боевиками ИГ*. Директор больницы города Саламия заявил газете, что на данный момент в медицинское учреждение доставили тела 26 погибших. Грибники в Сирии регулярно становятся жертвами заложенных мин и нападений боевиков. Так, в марте грузовик, который вез людей на сбор пустынных трюфелей, подорвался на мине, заложенной террористами ИГ*. Согласно источнику, несколько мин взорвались в тот момент, когда проезжал грузовик, семь человек погибли и 63 получили ранения. До этого в феврале более 50 сирийцев, собиравших трюфели, погибли при нападении боевиков ИГ* в провинции Хомс на востоке Сирии. Стоимость одного килограмма пустынных трюфелей приблизительно оценивается в 20 долларов США.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сирия, хама (мухафаза)
В мире, Сирия, Хама (мухафаза)
В Сирии боевики ИГ* убили более 30 грибников в провинции Хама, сообщили СМИ

Al-Watan: в Сирии боевики ИГ убили более 30 человек, собиравших пустынные трюфели

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки ИГ*, Сирия
Боевик террористической группировки ИГ*, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки ИГ*, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* убили более 30 грибников в сирийской провинции Хама, сообщает газета Al-Watan со ссылкой на источник.
Согласно источнику, 32 человека, занимавшихся сбором пустынных трюфелей в районе Дувейзейн, были застрелены боевиками ИГ*.
Директор больницы города Саламия заявил газете, что на данный момент в медицинское учреждение доставили тела 26 погибших.
Грибники в Сирии регулярно становятся жертвами заложенных мин и нападений боевиков. Так, в марте грузовик, который вез людей на сбор пустынных трюфелей, подорвался на мине, заложенной террористами ИГ*. Согласно источнику, несколько мин взорвались в тот момент, когда проезжал грузовик, семь человек погибли и 63 получили ранения. До этого в феврале более 50 сирийцев, собиравших трюфели, погибли при нападении боевиков ИГ* в провинции Хомс на востоке Сирии. Стоимость одного килограмма пустынных трюфелей приблизительно оценивается в 20 долларов США.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСирияХама (мухафаза)
 
 
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