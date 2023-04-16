https://ria.ru/20230416/gaz-1865641003.html

Молдавия закупила природный газ у Греции

Молдавия закупила природный газ у Греции - РИА Новости, 16.04.2023

Молдавия закупила природный газ у Греции

Молдавия в пробном режиме закупила партию газа у греческого газового оператора DEPA, сообщает Министерство энергетики страны. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:02

2023-04-16T12:02

2023-04-16T15:15

экономика

молдавия

греция

кишинев

газпром

depa

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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Молдавия в пробном режиме закупила партию газа у греческого газового оператора DEPA, сообщает Министерство энергетики страны. С помощью этой закупки Кишинев хочет изучить, как работает логистическая цепочка поставок газа. По мнению властей, сотрудничество между Молдавией и Грецией в области природного газа позволит лучше эксплуатировать подземные газовые месторождения Украины, чтобы укрепить безопасность газоснабжения Центральной Европы в холодный период года. Греция — основные ворота для сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Европу, более половины этого газа поступает из США. При этом Energocom является первой и пока единственной компанией в мире, имеющей практический опыт использования "вертикального коридора" Греция — Болгария — Румыния — Молдавия — Украина. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику на пять лет. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от Москвы газ в обмен на электроэнергию. Несмотря на гарантию поставок из России, Молдавия ищет возможности диверсификации путей поставок.

https://ria.ru/20230412/moldavia-1864902420.html

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

молдавия

греция

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, греция, кишинев, газпром, depa