Молдавия закупила природный газ у Греции
Молдавия в тестовом режиме закупила природный газ у Греции
Трубопровод. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Молдавия в пробном режиме закупила партию газа у греческого газового оператора DEPA, сообщает Министерство энергетики страны.
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"Energocom закупила в качестве пробы 24 МВт·ч (примерно 2250 кубометров) природного газа у греческого газового оператора DEPA. Цена покупки — 45 евро/МВт·ч, что составляет около 477 евро за тысячу кубометров", — уточнило ведомство.
С помощью этой закупки Кишинев хочет изучить, как работает логистическая цепочка поставок газа.
По мнению властей, сотрудничество между Молдавией и Грецией в области природного газа позволит лучше эксплуатировать подземные газовые месторождения Украины, чтобы укрепить безопасность газоснабжения Центральной Европы в холодный период года.
Греция — основные ворота для сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Европу, более половины этого газа поступает из США. При этом Energocom является первой и пока единственной компанией в мире, имеющей практический опыт использования "вертикального коридора" Греция — Болгария — Румыния — Молдавия — Украина.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику на пять лет. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от Москвы газ в обмен на электроэнергию. Несмотря на гарантию поставок из России, Молдавия ищет возможности диверсификации путей поставок.