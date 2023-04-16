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Молдавия закупила природный газ у Греции - РИА Новости, 16.04.2023
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12:02 16.04.2023 (обновлено: 15:15 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/gaz-1865641003.html
Молдавия закупила природный газ у Греции
Молдавия закупила природный газ у Греции - РИА Новости, 16.04.2023
Молдавия закупила природный газ у Греции
Молдавия в пробном режиме закупила партию газа у греческого газового оператора DEPA, сообщает Министерство энергетики страны. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:02
2023-04-16T15:15
экономика
молдавия
греция
кишинев
газпром
depa
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Молдавия в пробном режиме закупила партию газа у греческого газового оператора DEPA, сообщает Министерство энергетики страны. С помощью этой закупки Кишинев хочет изучить, как работает логистическая цепочка поставок газа. По мнению властей, сотрудничество между Молдавией и Грецией в области природного газа позволит лучше эксплуатировать подземные газовые месторождения Украины, чтобы укрепить безопасность газоснабжения Центральной Европы в холодный период года. Греция — основные ворота для сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Европу, более половины этого газа поступает из США. При этом Energocom является первой и пока единственной компанией в мире, имеющей практический опыт использования "вертикального коридора" Греция — Болгария — Румыния — Молдавия — Украина. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику на пять лет. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от Москвы газ в обмен на электроэнергию. Несмотря на гарантию поставок из России, Молдавия ищет возможности диверсификации путей поставок.
https://ria.ru/20230412/moldavia-1864902420.html
https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html
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экономика, молдавия, греция, кишинев, газпром, depa
Экономика, Молдавия, Греция, Кишинев, Газпром, DEPA
Молдавия закупила природный газ у Греции

Молдавия в тестовом режиме закупила природный газ у Греции

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Молдавия в пробном режиме закупила партию газа у греческого газового оператора DEPA, сообщает Министерство энергетики страны.
«

"Energocom закупила в качестве пробы 24 МВт·ч (примерно 2250 кубометров) природного газа у греческого газового оператора DEPA. Цена покупки — 45 евро/МВт·ч, что составляет около 477 евро за тысячу кубометров", — уточнило ведомство.

С помощью этой закупки Кишинев хочет изучить, как работает логистическая цепочка поставок газа.
По мнению властей, сотрудничество между Молдавией и Грецией в области природного газа позволит лучше эксплуатировать подземные газовые месторождения Украины, чтобы укрепить безопасность газоснабжения Центральной Европы в холодный период года.
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Греция — основные ворота для сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Европу, более половины этого газа поступает из США. При этом Energocom является первой и пока единственной компанией в мире, имеющей практический опыт использования "вертикального коридора" Греция — Болгария — Румыния — Молдавия — Украина.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику на пять лет. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от Москвы газ в обмен на электроэнергию. Несмотря на гарантию поставок из России, Молдавия ищет возможности диверсификации путей поставок.
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