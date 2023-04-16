https://ria.ru/20230416/gaz-1865628102.html

В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа

В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа - РИА Новости, 16.04.2023

В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа

Италия сократила долю поставок газа из России с 40 до чуть более десяти процентов, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности республики... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T10:28

2023-04-16T10:28

2023-04-16T10:58

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РИМ, 16 апр – РИА Новости. Италия сократила долю поставок газа из России с 40 до чуть более десяти процентов, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности республики Джилберто Пикетто-Фратин в интервью Corriere della Sera. По словам Пикетто-Фратина, этого удалось достичь увеличив закупки газа у Азербайджана, Алжира и Ливии.Он добавил, что гарантом обеспечения газом станет его получение из СПГ с терминалов, позволяя покупать голубое топливо по лучшей цене во всем мире. При этом он подчеркнул, что страна будет ждать развития альтернативных источников энергии и атомной энергетики четвертого поколения.Италия намерена до лета ввести в строй два морских регазификационных терминала в тосканском Пьомбино и Равенне, которые будут производить десять миллиардов кубометров газа в год. Таким образом планируется восполнить объем газа, который страна импортировала из России в 2022 году. В феврале министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что Рим сможет в течение нынешнего года отказаться от закупок российского газа и стать поставщиком природного топлива за счет новых каналов. После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, покупаемого у Москвы. По инициативе бывшего премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги по введению новых мер экономии и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей. В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников сейчас покупают дороже и в дальнейшем также будут покупать российскую нефть и газ.

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, россия, экономика