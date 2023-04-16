https://ria.ru/20230416/gaz-1865628102.html
В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа
В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа - РИА Новости, 16.04.2023
В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа
Италия сократила долю поставок газа из России с 40 до чуть более десяти процентов, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности республики... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T10:28
2023-04-16T10:28
2023-04-16T10:58
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РИМ, 16 апр – РИА Новости. Италия сократила долю поставок газа из России с 40 до чуть более десяти процентов, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности республики Джилберто Пикетто-Фратин в интервью Corriere della Sera. По словам Пикетто-Фратина, этого удалось достичь увеличив закупки газа у Азербайджана, Алжира и Ливии.Он добавил, что гарантом обеспечения газом станет его получение из СПГ с терминалов, позволяя покупать голубое топливо по лучшей цене во всем мире. При этом он подчеркнул, что страна будет ждать развития альтернативных источников энергии и атомной энергетики четвертого поколения.Италия намерена до лета ввести в строй два морских регазификационных терминала в тосканском Пьомбино и Равенне, которые будут производить десять миллиардов кубометров газа в год. Таким образом планируется восполнить объем газа, который страна импортировала из России в 2022 году. В феврале министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что Рим сможет в течение нынешнего года отказаться от закупок российского газа и стать поставщиком природного топлива за счет новых каналов. После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, покупаемого у Москвы. По инициативе бывшего премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги по введению новых мер экономии и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей. В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников сейчас покупают дороже и в дальнейшем также будут покупать российскую нефть и газ.
https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html
https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, россия, экономика
В мире, Италия, Россия, Экономика
В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа
Министр Пикетто-Фратин: Италия сократила долю поставок газа из России до 10 процентов
РИМ, 16 апр – РИА Новости.
Италия сократила долю поставок газа из России с 40 до чуть более десяти процентов, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности республики Джилберто Пикетто-Фратин в интервью
Corriere della Sera.
«
"Мы фактически преодолели нашу зависимость от Москвы", — заявил он.
По словам Пикетто-Фратина, этого удалось достичь увеличив закупки газа у Азербайджана, Алжира и Ливии.
Он добавил, что гарантом обеспечения газом станет его получение из СПГ с терминалов, позволяя покупать голубое топливо по лучшей цене во всем мире. При этом он подчеркнул, что страна будет ждать развития альтернативных источников энергии и атомной энергетики четвертого поколения.
Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа
Италия намерена до лета ввести в строй два морских регазификационных терминала в тосканском Пьомбино и Равенне, которые будут производить десять миллиардов кубометров газа в год. Таким образом планируется восполнить объем газа, который страна импортировала из России в 2022 году.
В феврале министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что Рим
сможет в течение нынешнего года отказаться от закупок российского газа и стать поставщиком природного топлива за счет новых каналов.
После начала российской спецоперации на Украине
правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, покупаемого у Москвы. По инициативе бывшего премьер-министра Марио Драги
были предприняты конкретные шаги по введению новых мер экономии и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников сейчас покупают дороже и в дальнейшем также будут покупать российскую нефть и газ.
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