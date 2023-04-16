G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России
G7 хочет координировать меры снижения рисков при поставках газа из России
© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 вновь подчеркнули приверженность цели по достижению нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году, а также связанную с этим необходимость "скоординировать планы по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью экспорта газа РФ".
"Мы подтверждаем приверженность "семерки" достижению нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году. Мы осознаем необходимость координации планов по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью российского экспорта газа. Мы отмечаем важность продолжения отслеживания ситуации", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро.
В документе также подчеркивается важность снижения зависимости от России в сфере ядерной энергетики гражданского назначения.
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"Мы вновь отмечаем стремление лидеров G7 к оценке мер для снижения зависимости от российских товаров, связанных с ядерной энергией гражданского назначения, и к содействию странам, которые стремятся расширить свои поставки", - отмечается в заявлении.
Также были приглашены представители Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Организации экономического сотрудничества и развития, МАГАТЭ, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Международного делового совета по устойчивому развитию.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.