https://ria.ru/20230416/g7-1865648737.html

G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России

G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России - РИА Новости, 16.04.2023

G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России

Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 вновь подчеркнули приверженность цели по достижению нулевой эмиссии парниковых газов при полном... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:11

2023-04-16T13:11

2023-04-16T13:11

россия

саппоро

хоккайдо

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g7

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ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 вновь подчеркнули приверженность цели по достижению нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году, а также связанную с этим необходимость "скоординировать планы по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью экспорта газа РФ". "Мы подтверждаем приверженность "семерки" достижению нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году. Мы осознаем необходимость координации планов по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью российского экспорта газа. Мы отмечаем важность продолжения отслеживания ситуации", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро. В документе также подчеркивается важность снижения зависимости от России в сфере ядерной энергетики гражданского назначения. Двухдневная встреча министров по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 завершилась в воскресенье, 16 апреля. Она проходила в городе Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо и стала первой в череде министерских встреч G7 под председательством Японии. Кроме министров стран-членов "большой семерки" на встречу также были приглашены представители Индии, председательствующей в АСЕАН Индонезии и ОАЭ, председательствующих на 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Также были приглашены представители Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Организации экономического сотрудничества и развития, МАГАТЭ, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Международного делового совета по устойчивому развитию. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865475305.html

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864926981.html

россия

саппоро

хоккайдо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, саппоро, хоккайдо, магатэ, оон, g7, в мире