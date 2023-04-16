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G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России - РИА Новости, 16.04.2023
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13:11 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/g7-1865648737.html
G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России
G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России - РИА Новости, 16.04.2023
G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России
Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 вновь подчеркнули приверженность цели по достижению нулевой эмиссии парниковых газов при полном... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:11
2023-04-16T13:11
россия
саппоро
хоккайдо
магатэ
оон
g7
в мире
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ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 вновь подчеркнули приверженность цели по достижению нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году, а также связанную с этим необходимость "скоординировать планы по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью экспорта газа РФ". "Мы подтверждаем приверженность "семерки" достижению нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году. Мы осознаем необходимость координации планов по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью российского экспорта газа. Мы отмечаем важность продолжения отслеживания ситуации", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро. В документе также подчеркивается важность снижения зависимости от России в сфере ядерной энергетики гражданского назначения. Двухдневная встреча министров по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 завершилась в воскресенье, 16 апреля. Она проходила в городе Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо и стала первой в череде министерских встреч G7 под председательством Японии. Кроме министров стран-членов "большой семерки" на встречу также были приглашены представители Индии, председательствующей в АСЕАН Индонезии и ОАЭ, председательствующих на 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Также были приглашены представители Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Организации экономического сотрудничества и развития, МАГАТЭ, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Международного делового совета по устойчивому развитию. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865475305.html
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россия, саппоро, хоккайдо, магатэ, оон, g7, в мире
Россия, Саппоро, Хоккайдо, МАГАТЭ, ООН, G7, В мире
G7 хочет принять меры снижения рисков при поставках газа из России

G7 хочет координировать меры снижения рисков при поставках газа из России

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 вновь подчеркнули приверженность цели по достижению нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году, а также связанную с этим необходимость "скоординировать планы по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью экспорта газа РФ".
"Мы подтверждаем приверженность "семерки" достижению нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году. Мы осознаем необходимость координации планов по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью российского экспорта газа. Мы отмечаем важность продолжения отслеживания ситуации", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро.
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В документе также подчеркивается важность снижения зависимости от России в сфере ядерной энергетики гражданского назначения.
«
"Мы вновь отмечаем стремление лидеров G7 к оценке мер для снижения зависимости от российских товаров, связанных с ядерной энергией гражданского назначения, и к содействию странам, которые стремятся расширить свои поставки", - отмечается в заявлении.
Двухдневная встреча министров по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 завершилась в воскресенье, 16 апреля. Она проходила в городе Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо и стала первой в череде министерских встреч G7 под председательством Японии.
Кроме министров стран-членов "большой семерки" на встречу также были приглашены представители Индии, председательствующей в АСЕАН Индонезии и ОАЭ, председательствующих на 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).
Также были приглашены представители Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Организации экономического сотрудничества и развития, МАГАТЭ, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Международного делового совета по устойчивому развитию.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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