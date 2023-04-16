https://ria.ru/20230416/g20-1865693046.html

Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины

Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины - РИА Новости, 16.04.2023

Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T19:46

2023-04-16T19:46

2023-04-16T19:47

в мире

украина

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

бразилия

мауру виейра

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Ранее президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт. В марте британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. В конце февраля Лула призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html

украина

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в мире, украина, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, бразилия, мауру виейра