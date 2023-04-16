https://ria.ru/20230416/g20-1865693046.html
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины - РИА Новости, 16.04.2023
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:46
2023-04-16T19:46
2023-04-16T19:47
в мире
украина
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
бразилия
мауру виейра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828024524_0:310:3070:2037_1920x0_80_0_0_4355bbb95e1f29413f282d5273c80fbd.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Ранее президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт. В марте британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. В конце февраля Лула призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html
украина
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828024524_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_952e356449366113bf01f02f0deaa347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, бразилия, мауру виейра
В мире, Украина, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, Бразилия, Мауру Виейра
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины
Президент Бразилии Лула да Силва предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины