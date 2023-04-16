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Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины - РИА Новости, 16.04.2023
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19:46 16.04.2023 (обновлено: 19:47 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/g20-1865693046.html
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины - РИА Новости, 16.04.2023
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:46
2023-04-16T19:47
в мире
украина
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
бразилия
мауру виейра
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Ранее президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт. В марте британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. В конце февраля Лула призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.
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в мире, украина, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, бразилия, мауру виейра
В мире, Украина, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, Бразилия, Мауру Виейра
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины

Президент Бразилии Лула да Силва предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины

© AP Photo / Andre PennerПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Andre Penner
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
«
"Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Сейчас важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир", - сказал президент Бразилии на пресс-конференции в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, его слова приводит новостной портал G1.
Ранее президент Бразилии заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт.
В марте британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.
В конце февраля Лула призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.
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В миреУкраинаЛуис Инасиу Лула да СилваБольшая двадцаткаБразилияМауру Виейра
 
 
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