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Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.04.2023
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии
Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщило издание Point. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:53
2023-04-16T00:53
2023-04-16T09:51
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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщило издание Point.Сооснователь крайне правой партии "Национальное объединение", ранее известной под названием "Национальный фронт", почувствовал себя плохо во второй половине дня в субботу и был доставлен в больницу в парижском регионе. Состояние 94-летнего политика оценивается как тяжелое. Причиной может являться сердечная недостаточность.Политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта. Ле Пен, отличающийся крайне правыми взглядами, пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен и был исключен из движения в 2015 году. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.
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франция, марин ле пен, жан-мари ле пен, в мире
Франция, Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, В мире
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии
Le Point: французский политик Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии
ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости.
Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщило
издание Point.
Сооснователь крайне правой партии "Национальное объединение", ранее известной под названием "Национальный фронт", почувствовал себя плохо во второй половине дня в субботу и был доставлен в больницу в парижском регионе. Состояние 94-летнего политика оценивается как тяжелое. Причиной может являться сердечная недостаточность.
Политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта.
Ле Пен, отличающийся крайне правыми взглядами, пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен и был исключен из движения в 2015 году. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.
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