Рейтинг@Mail.ru
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 16.04.2023 (обновлено: 09:51 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/frantsiya-1865599670.html
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.04.2023
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии
Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщило издание Point. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:53
2023-04-16T09:51
франция
марин ле пен
жан-мари ле пен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865623886_0:87:2780:1652_1920x0_80_0_0_758273ab40e8c539fd468f1b5d584a5f.jpg
ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщило издание Point.Сооснователь крайне правой партии "Национальное объединение", ранее известной под названием "Национальный фронт", почувствовал себя плохо во второй половине дня в субботу и был доставлен в больницу в парижском регионе. Состояние 94-летнего политика оценивается как тяжелое. Причиной может являться сердечная недостаточность.Политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта. Ле Пен, отличающийся крайне правыми взглядами, пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен и был исключен из движения в 2015 году. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.
https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865010237.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865623886_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_573ac76f624821af433bb9aeb1f9517b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, марин ле пен, жан-мари ле пен, в мире
Франция, Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, В мире
Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии

Le Point: французский политик Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖан-Мари Ле Пен
Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жан-Мари Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщило издание Point.
Сооснователь крайне правой партии "Национальное объединение", ранее известной под названием "Национальный фронт", почувствовал себя плохо во второй половине дня в субботу и был доставлен в больницу в парижском регионе. Состояние 94-летнего политика оценивается как тяжелое. Причиной может являться сердечная недостаточность.
Политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта.
Ле Пен, отличающийся крайне правыми взглядами, пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен и был исключен из движения в 2015 году. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Марин Ле Пен заявила о росте популярности своей партии во Франции
13 апреля, 12:04
 
ФранцияМарин Ле ПенЖан-Мари Ле ПенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала