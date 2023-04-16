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Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом - РИА Новости, 16.04.2023
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа, сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T06:39
2023-04-16T06:39
2023-04-16T11:14
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 апр — РИА Новости. Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа, сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана в Twitter.По информации финских СМИ, Тииппана не уточнил, куда именно отправили груз.Это как минимум третий раз, когда российское ядерное топливо отправляется заказчикам через аэропорты Финляндии. Впервые о такой операции сообщалось 6 ноября 2022 года, тогда груз отправили клиентам в других странах на самолете из финской Лаппеенранты. Очередной рейс вылетел 18 марта 2023 года из столичного аэропорта.Финляндия используется в качестве транзитной страны из-за отсутствия воздушного сообщения между Россией и Европой, уточняли ранее финские власти.В начале марта финский энергоконцерн Fortum сообщил, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса" у российской компании ТВЭЛ (топливное предприятие "Росатома").
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финляндия, россия, европа, твэл, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Финляндия, Россия, Европа, ТВЭЛ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Представитель STUK Тииппана: два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию