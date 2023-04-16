Рейтинг@Mail.ru
Поляки оценили план Дуды "перекрыть России кислород" - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/duda-1865607760.html
Поляки оценили план Дуды "перекрыть России кислород"
Поляки оценили план Дуды "перекрыть России кислород" - РИА Новости, 16.04.2023
Поляки оценили план Дуды "перекрыть России кислород"
Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду за проукраинскую политику, негативные комментарии они оставили на странице канцелярии... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T04:25
2023-04-16T04:25
в мире
украина
польша
россия
анджей дуда
александр ван дер беллен
миг-29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду за проукраинскую политику, негативные комментарии они оставили на странице канцелярии польского лидера.Дуда в ходе визита в Австрию на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом вновь заявил о поддержке Украины и необходимости поставок вооружений Киеву, а также предложил "перекрыть России кислород", чтобы таким образом якобы добиться прекращения спецоперации на Украине."Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах. Эту же участь ты уготовал полякам. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор", - написал Cacek."Очередная компрометация Польши", - согласился с ним Mariusz T O."Анджей, твои решения должны быть недействительными", - заявил пользователь Krzysiek N."Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?" - задался вопросом Raf."А у Украины есть посол или министр, или её уже представляет Дуда?" - написал AnonM."Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?" - высказался Paweł.Ранее в апреле 2023 года Дуда заявил, что Варшава передаст Украине 14 истребителей МиГ-29. При этом он добавил, что в будущем может быть передан весь оставшийся у Польши флот МиГ-29 Украине, если будет необходимость. В апреле 2023 года Дуда также заявил, что за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП.
https://ria.ru/20230414/pomosch-1865345580.html
https://ria.ru/20230413/ssha-1865016264.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_69:0:2737:2001_1920x0_80_0_0_8a589c59a1888ab4b793c9d29146eac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, анджей дуда, александр ван дер беллен, миг-29
В мире, Украина, Польша, Россия, Анджей Дуда, Александр Ван дер Беллен, МиГ-29
Поляки оценили план Дуды "перекрыть России кислород"

Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Дуду за слова об Украине и России

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду за проукраинскую политику, негативные комментарии они оставили на странице канцелярии польского лидера.
Дуда в ходе визита в Австрию на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом вновь заявил о поддержке Украины и необходимости поставок вооружений Киеву, а также предложил "перекрыть России кислород", чтобы таким образом якобы добиться прекращения спецоперации на Украине.
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Польша оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
14 апреля, 14:50
"Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах. Эту же участь ты уготовал полякам. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор", - написал Cacek.
"Очередная компрометация Польши", - согласился с ним Mariusz T O.
"Анджей, твои решения должны быть недействительными", - заявил пользователь Krzysiek N.
"Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?" - задался вопросом Raf.
«

"Очередная непродуктивная поездка Дуды. Переливание из пустого в порожнее", - выразил мнение Basia.

"А у Украины есть посол или министр, или её уже представляет Дуда?" - написал AnonM.
"Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?" - высказался Paweł.
Ранее в апреле 2023 года Дуда заявил, что Варшава передаст Украине 14 истребителей МиГ-29. При этом он добавил, что в будущем может быть передан весь оставшийся у Польши флот МиГ-29 Украине, если будет необходимость. В апреле 2023 года Дуда также заявил, что за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП.
Американские и польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск
13 апреля, 12:27
 
В миреУкраинаПольшаРоссияАнджей ДудаАлександр Ван дер БелленМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала