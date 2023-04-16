https://ria.ru/20230416/duda-1865607760.html

Поляки оценили план Дуды "перекрыть России кислород"

Поляки оценили план Дуды "перекрыть России кислород" - РИА Новости, 16.04.2023

Поляки оценили план Дуды "перекрыть России кислород"

Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду за проукраинскую политику, негативные комментарии они оставили на странице канцелярии... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T04:25

2023-04-16T04:25

2023-04-16T04:25

в мире

украина

польша

россия

анджей дуда

александр ван дер беллен

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду за проукраинскую политику, негативные комментарии они оставили на странице канцелярии польского лидера.Дуда в ходе визита в Австрию на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом вновь заявил о поддержке Украины и необходимости поставок вооружений Киеву, а также предложил "перекрыть России кислород", чтобы таким образом якобы добиться прекращения спецоперации на Украине."Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах. Эту же участь ты уготовал полякам. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор", - написал Cacek."Очередная компрометация Польши", - согласился с ним Mariusz T O."Анджей, твои решения должны быть недействительными", - заявил пользователь Krzysiek N."Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?" - задался вопросом Raf."А у Украины есть посол или министр, или её уже представляет Дуда?" - написал AnonM."Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?" - высказался Paweł.Ранее в апреле 2023 года Дуда заявил, что Варшава передаст Украине 14 истребителей МиГ-29. При этом он добавил, что в будущем может быть передан весь оставшийся у Польши флот МиГ-29 Украине, если будет необходимость. В апреле 2023 года Дуда также заявил, что за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП.

https://ria.ru/20230414/pomosch-1865345580.html

https://ria.ru/20230413/ssha-1865016264.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, россия, анджей дуда, александр ван дер беллен, миг-29