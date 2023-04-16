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В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек
В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек - РИА Новости, 16.04.2023
В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек
В Дубае при пожаре в жилом здании в старой части города погибли 16 человек, сообщила газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны Дубая. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:55
2023-04-16T09:55
2023-04-16T10:30
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ДОХА, 16 апр — РИА Новости. В Дубае при пожаре в жилом здании в старой части города погибли 16 человек, сообщила газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны Дубая. "Пожар привел к гибели 16 человек, еще девять пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания", — приводит издание текст сообщения. Пожар возник в субботу на четвертом этаже многоквартирного здания в районе Аль-Рас, где находится старейший в городе рынок и проживают его многочисленные работники и торговцы. Из-за случившегося спасательная служба напомнила владельцам недвижимости и жителям Дубая о необходимости "досконально соблюдать требования и указания по безопасности, чтобы избежать инцидентов".
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в мире, дубай
В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек
В Дубае при пожаре в пятиэтажном жилом здании погибли 16 человек, еще девять пострадали
ДОХА, 16 апр — РИА Новости.
В Дубае при пожаре в жилом здании в старой части города погибли 16 человек, сообщила газета Khaleej Times
со ссылкой на службу гражданской обороны Дубая.
"Пожар привел к гибели 16 человек, еще девять пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания", — приводит издание текст сообщения.
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Пожар возник в субботу на четвертом этаже многоквартирного здания в районе Аль-Рас, где находится старейший в городе рынок и проживают его многочисленные работники и торговцы.
Из-за случившегося спасательная служба напомнила владельцам недвижимости и жителям Дубая о необходимости "досконально соблюдать требования и указания по безопасности, чтобы избежать инцидентов".
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