https://ria.ru/20230416/dubay-1865624727.html

В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек

В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек - РИА Новости, 16.04.2023

В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек

В Дубае при пожаре в жилом здании в старой части города погибли 16 человек, сообщила газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны Дубая. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:55

2023-04-16T09:55

2023-04-16T10:30

в мире

дубай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865627706_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b7934d122f0e9d7bde00d65df9315c6f.jpg

ДОХА, 16 апр — РИА Новости. В Дубае при пожаре в жилом здании в старой части города погибли 16 человек, сообщила газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны Дубая. "Пожар привел к гибели 16 человек, еще девять пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания", — приводит издание текст сообщения. Пожар возник в субботу на четвертом этаже многоквартирного здания в районе Аль-Рас, где находится старейший в городе рынок и проживают его многочисленные работники и торговцы. Из-за случившегося спасательная служба напомнила владельцам недвижимости и жителям Дубая о необходимости "досконально соблюдать требования и указания по безопасности, чтобы избежать инцидентов".

https://ria.ru/20230328/migranty-1861154435.html

https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дубай