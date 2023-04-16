https://ria.ru/20230416/dtp-1865706347.html

На юге Москвы столкнулись несколько автомобилей

На юге Москвы столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 16.04.2023

На юге Москвы столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Симферопольской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T22:02

2023-04-16T22:02

2023-04-16T22:02

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Симферопольской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На Симферопольской улице (в районе 3 д.) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Добавляется, что для движения недоступны три полосы из четырех.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы