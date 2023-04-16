https://ria.ru/20230416/dtp-1865704179.html
В Подмосковье в ДТП погиб один человек
В Подмосковье в ДТП погиб один человек - РИА Новости, 16.04.2023
В Подмосковье в ДТП погиб один человек
Один человек погиб, еще пятеро, включая ребенка, пострадали в аварии в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T21:27
2023-04-16T21:27
2023-04-16T21:29
происшествия
щелково
kia rio
авто
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро, включая ребенка, пострадали в аварии в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. По данным главка, авария произошла в воскресенье днем на 8-ом километре дороги "Осеево-Никифоров - Медвежьи Озера" (городской округ Щелково). Водитель "Лада" выехал на встречку и столкнулся с Kia. "В результате ДТП один человек погиб и пятеро получили телесные повреждения, среди них один ребенок", - сказал собеседник. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, добавил он.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858366414.html
щелково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, kia rio, авто
Происшествия, Щелково, Kia Rio, Авто
В Подмосковье в ДТП погиб один человек
В ДТП в Московской области погиб один человек, еще пятеро пострадали
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро, включая ребенка, пострадали в аварии в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
По данным главка, авария произошла в воскресенье днем на 8-ом километре дороги "Осеево-Никифоров - Медвежьи Озера" (городской округ Щелково
).
Водитель "Лада" выехал на встречку и столкнулся с Kia
.
"В результате ДТП один человек погиб и пятеро получили телесные повреждения, среди них один ребенок", - сказал собеседник.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, добавил он.
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