https://ria.ru/20230416/dtp-1865704179.html

В Подмосковье в ДТП погиб один человек

В Подмосковье в ДТП погиб один человек - РИА Новости, 16.04.2023

В Подмосковье в ДТП погиб один человек

Один человек погиб, еще пятеро, включая ребенка, пострадали в аварии в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T21:27

2023-04-16T21:27

2023-04-16T21:29

происшествия

щелково

kia rio

авто

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро, включая ребенка, пострадали в аварии в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. По данным главка, авария произошла в воскресенье днем на 8-ом километре дороги "Осеево-Никифоров - Медвежьи Озера" (городской округ Щелково). Водитель "Лада" выехал на встречку и столкнулся с Kia. "В результате ДТП один человек погиб и пятеро получили телесные повреждения, среди них один ребенок", - сказал собеседник. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, добавил он.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858366414.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, щелково, kia rio, авто