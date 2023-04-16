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В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека - РИА Новости, 16.04.2023
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10:38 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/dtp-1865630386.html
В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека
В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека - РИА Новости, 16.04.2023
В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека
Два человека стали жертвами ДТП с загоревшимися автомобилями на трассе в Пермском крае, еще двое получили травмы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T10:38
2023-04-16T10:38
происшествия
авто
пермский край
чернушка
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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Два человека стали жертвами ДТП с загоревшимися автомобилями на трассе в Пермском крае, еще двое получили травмы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Автоавария произошла вечером 15 апреля на трассе Оса - Чернушка. По данным краевой полиции, 44-летний житель Екатеринбурга, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Touareg. После этого обе машины загорелись. "В результате водитель первой иномарки и пассажирка 1994 года рождения от полученных травм скончались на месте. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве. Собеседник агентства добавил, что водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen получили травмы и находятся в больнице.
https://ria.ru/20230415/dtp-1865595553.html
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пермский край
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происшествия, авто, пермский край, чернушка
Происшествия, Авто, Пермский край, Чернушка
В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека

В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Два человека стали жертвами ДТП с загоревшимися автомобилями на трассе в Пермском крае, еще двое получили травмы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Автоавария произошла вечером 15 апреля на трассе Оса - Чернушка. По данным краевой полиции, 44-летний житель Екатеринбурга, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Touareg. После этого обе машины загорелись.
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"В результате водитель первой иномарки и пассажирка 1994 года рождения от полученных травм скончались на месте. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
Собеседник агентства добавил, что водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen получили травмы и находятся в больнице.
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