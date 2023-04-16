https://ria.ru/20230416/dtp-1865630386.html

В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека

В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека - РИА Новости, 16.04.2023

В Пермском крае в ДТП с загоревшимися автомобилями погибли два человека

Два человека стали жертвами ДТП с загоревшимися автомобилями на трассе в Пермском крае, еще двое получили травмы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T10:38

2023-04-16T10:38

2023-04-16T10:38

происшествия

авто

пермский край

чернушка

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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Два человека стали жертвами ДТП с загоревшимися автомобилями на трассе в Пермском крае, еще двое получили травмы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Автоавария произошла вечером 15 апреля на трассе Оса - Чернушка. По данным краевой полиции, 44-летний житель Екатеринбурга, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Touareg. После этого обе машины загорелись. "В результате водитель первой иномарки и пассажирка 1994 года рождения от полученных травм скончались на месте. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве. Собеседник агентства добавил, что водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen получили травмы и находятся в больнице.

https://ria.ru/20230415/dtp-1865595553.html

https://ria.ru/20230414/dtp-1865443526.html

пермский край

чернушка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, пермский край, чернушка