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Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 16.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска в 19.40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T22:35
2023-04-16T22:35
2023-04-16T22:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1864972995.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда