https://ria.ru/20230416/donetsk-1865708104.html

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 16.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска в 19.40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T22:35

2023-04-16T22:35

2023-04-16T22:35

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1864972995.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины