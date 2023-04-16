https://ria.ru/20230416/donetsk-1865621075.html

В Донецке при обстреле повреждены больница и двое яслей

В Донецке при обстреле повреждены больница и двое яслей - РИА Новости, 16.04.2023

В Донецке при обстреле повреждены больница и двое яслей

Городская больница и двое яслей-садов повреждены в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка в пасхальную ночь, сообщает... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:27

2023-04-16T09:27

2023-04-16T10:20

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Городская больница и двое яслей-садов повреждены в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка в пасхальную ночь, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк, Ворошиловский район: городская больница № 4 города Донецка по улице Челюскинцев; МБДОУ "Ясли-сад № 13 города Донецка" по улице Челюскинцев; МБДОУ "Ясли-сад № 294 города Донецка" по улице 50 лет СССР", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.За прошедшую ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, шестеро получили ранения.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865621332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Донецка после обстрела ВСУ в пасхальную ночь Центр Донецка после обстрела ВСУ в пасхальную ночь 2023-04-16T09:27 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия