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В Донецке при обстреле повреждены больница и двое яслей
В Донецке при обстреле повреждены больница и двое яслей - РИА Новости, 16.04.2023
В Донецке при обстреле повреждены больница и двое яслей
Городская больница и двое яслей-садов повреждены в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка в пасхальную ночь, сообщает... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:27
2023-04-16T09:27
2023-04-16T10:20
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Городская больница и двое яслей-садов повреждены в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка в пасхальную ночь, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк, Ворошиловский район: городская больница № 4 города Донецка по улице Челюскинцев; МБДОУ "Ясли-сад № 13 города Донецка" по улице Челюскинцев; МБДОУ "Ясли-сад № 294 города Донецка" по улице 50 лет СССР", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.За прошедшую ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, шестеро получили ранения.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865621332.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Центр Донецка после обстрела ВСУ в пасхальную ночь
Центр Донецка после обстрела ВСУ в пасхальную ночь
2023-04-16T09:27
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PT1M43S
РИА Новости
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстреле повреждены больница и двое яслей
В Донецке при обстреле со стороны украинских войск повреждены больница и двое яслей