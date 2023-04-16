https://ria.ru/20230416/donetsk-1865610146.html
При украинском обстреле центра Донецка пострадали шесть человек
При украинском обстреле центра Донецка пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.04.2023
При украинском обстреле центра Донецка пострадали шесть человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщил и.о. главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T05:46
2023-04-16T05:46
2023-04-16T08:18
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщил и.о. главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.В результате попадания украинского снаряда загорелся детский сад. Также повреждены рынок, близлежащие магазины и аптека, добавил Пушилин."Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей. Тем не менее угроза еще остается, будьте аккуратнее", — отметил он.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в ночь на воскресенье выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.Ракеты, как сообщал корреспондент РИА Новости, упали вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение. Находившимся в храме посетителям пришлось эвакуироваться.После этого ВСУ в течение ночи еще четыре раза открывали артиллерийский огонь по Донецку.
https://ria.ru/20230412/donbass-1864767563.html
https://ria.ru/20230415/gorlovka-1865591360.html
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
При украинском обстреле центра Донецка пострадали шесть человек
Врио главы ДНР Пушилин: при украинском обстреле Донецка пострадали шесть человек
ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости.
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщил и.о. главы ДНР Денис Пушилин в Telegram
-канале.
«
"Под утро в пасхальную ночь, когда прихожане находились на службе, противник нанес удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. На данный момент известно об одном погибшем и шестерых пострадавших", — написал он.
В результате попадания украинского снаряда загорелся детский сад. Также повреждены рынок, близлежащие магазины и аптека, добавил Пушилин.
"Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей. Тем не менее угроза еще остается, будьте аккуратнее", — отметил он.
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По данным представительства Донецкой Народной Республики
в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
, ВСУ в ночь на воскресенье выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка
.
Ракеты, как сообщал корреспондент РИА Новости, упали вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение. Находившимся в храме посетителям пришлось эвакуироваться.
После этого ВСУ в течение ночи еще четыре раза открывали артиллерийский огонь по Донецку.
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