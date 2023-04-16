https://ria.ru/20230416/donetsk-1865610146.html

При украинском обстреле центра Донецка пострадали шесть человек

При украинском обстреле центра Донецка пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.04.2023

При украинском обстреле центра Донецка пострадали шесть человек

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщил и.о. главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:46

2023-04-16T05:46

2023-04-16T08:18

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщил и.о. главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.В результате попадания украинского снаряда загорелся детский сад. Также повреждены рынок, близлежащие магазины и аптека, добавил Пушилин."Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей. Тем не менее угроза еще остается, будьте аккуратнее", — отметил он.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в ночь на воскресенье выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.Ракеты, как сообщал корреспондент РИА Новости, упали вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение. Находившимся в храме посетителям пришлось эвакуироваться.После этого ВСУ в течение ночи еще четыре раза открывали артиллерийский огонь по Донецку.

https://ria.ru/20230412/donbass-1864767563.html

https://ria.ru/20230415/gorlovka-1865591360.html

донецк

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донецк