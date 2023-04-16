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При украинском обстреле территории у собора в Донецке погибла женщина
При украинском обстреле территории у собора в Донецке погибла женщина - РИА Новости, 16.04.2023
При украинском обстреле территории у собора в Донецке погибла женщина
Женщина погибла рядом с собором в центре Донецка в результате украинского обстрела в пасхальную ночь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T04:10
2023-04-16T04:10
2023-04-16T05:01
донецк
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Женщина погибла рядом с собором в центре Донецка в результате украинского обстрела в пасхальную ночь, передает корреспондент РИА Новости.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в ночь на воскресенье выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.Ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. В частности, есть "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Женщина погибла в автомобиле. Троих пострадавших забрала скорая помощь.У многих расположенных рядом зданий побиты стекла.
https://ria.ru/20230415/obstrel-1865569553.html
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донецк, донецкая народная республика, украина
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина
При украинском обстреле территории у собора в Донецке погибла женщина
В результате обстрела со стороны ВСУ территории у собора в Донецке погибла женщина