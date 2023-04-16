https://ria.ru/20230416/donetsk-1865607444.html

При украинском обстреле территории у собора в Донецке погибла женщина

При украинском обстреле территории у собора в Донецке погибла женщина - РИА Новости, 16.04.2023

При украинском обстреле территории у собора в Донецке погибла женщина

Женщина погибла рядом с собором в центре Донецка в результате украинского обстрела в пасхальную ночь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T04:10

2023-04-16T04:10

2023-04-16T05:01

донецк

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Женщина погибла рядом с собором в центре Донецка в результате украинского обстрела в пасхальную ночь, передает корреспондент РИА Новости.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в ночь на воскресенье выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.Ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. В частности, есть "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Женщина погибла в автомобиле. Троих пострадавших забрала скорая помощь.У многих расположенных рядом зданий побиты стекла.

https://ria.ru/20230415/obstrel-1865569553.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина