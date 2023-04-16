https://ria.ru/20230416/donetsk-1865606587.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 16.04.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T03:37

2023-04-16T03:37

2023-04-16T03:46

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

нато

украина

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в 00.30 из населенного пункта Кураховка в сторону Кировского района Донецка украинскими войсками также было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.В 22.40 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра из населенного пункта Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/dnr-1865599320.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, донецкая народная республика, нато, украина