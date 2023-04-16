Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 20 ракет из РСЗО
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкКаска в здании, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Каска в здании, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что в 00.30 из населенного пункта Кураховка в сторону Кировского района Донецка украинскими войсками также было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
В 22.40 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра из населенного пункта Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.