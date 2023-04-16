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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 16.04.2023 (обновлено: 03:46 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/donetsk-1865606587.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 16.04.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T03:37
2023-04-16T03:46
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
нато
украина
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в 00.30 из населенного пункта Кураховка в сторону Кировского района Донецка украинскими войсками также было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.В 22.40 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра из населенного пункта Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/dnr-1865599320.html
донецк
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донецк, сцкк, донецкая народная республика, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкКаска в здании, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Каска в здании, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Каска в здании, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что в 00.30 из населенного пункта Кураховка в сторону Кировского района Донецка украинскими войсками также было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
В 22.40 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра из населенного пункта Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаНАТОУкраина
 
 
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